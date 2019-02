Koploper FC Twente is in de Keuken Kampioen Divisie opnieuw uitgelopen op nummer twee FC Den Bosch. De Tukkers boekten in Enschede een zwaarbevochten 1-0-zege op FC Eindhoven, terwijl de Brabanders thuis met 1-2 verloren van MVV.

Twente leek op weg naar het eerste puntenverlies sinds 30 november, maar diep in blessuretijd kreeg de thuisploeg een penalty. Dat buitenkansje werd benut door Aitor Cantalapiedra, waardoor de Tukkers hun tiende competitiezege op rij boekten.

Den Bosch kwam in De Vliert al na drie minuten op achterstand tegen MVV door een treffer van Anthony van den Hurk. Vroeg in de tweede helft kwam de thuisploeg langszij door een eigen doelpunt van Dimitri Lavalée, maar ruim een kwartier voor tijd was Van den Hurk opnieuw trefzeker.

Door de nederlaag heeft Den Bosch, dat in zijn laatste vijf duels puntenverlies leed, nu elf punten achterstand op Twente. Nummer drie Go Ahead Eagles kan de tweede plek zondag overnemen van Den Bosch bij winst op Het Kasteel tegen nummer vier Sparta Rotterdam.

Den Bosch-speler Sappinen krijgt geel in het verloren duel met MVV. (Foto: ProShots)

Roda JC pakt op valreep punt bij Jong PSV

Jong PSV hield de vijfde plaats op de ranglijst vast. De Eindhovenaren speelden op De Herdgang met 2-2 gelijk tegen nummer zes Roda JC. Richard Jensen redde in de extra tijd een punt voor de Limburgers.

In het Goffertstadion haalde NEC met 5-0 uit tegen Almere City FC. Jonathan Okita en Mathias Bosschaert scoorden beiden tweemaal voor de Nijmegenaren, die slechts dertiende staan op de ranglijst.

Jong Ajax won met 0-2 bij Telstar dankzij doelpunten van Lassine Traoré en Danilo Pereira. De Amsterdammers verdrongen RKC Waalwijk, dat thuis in een spektakelstuk met 3-3 gelijkspeelde tegen FC Volendam, van de achtste plaats.

NEC viert een van de vijf treffers tegen Almere City. (Foto: ProShots)

Supporters gooien voorwerpen op het veld bij Cambuur-Dordrecht

In Leeuwarden pakte FC Dordrecht in de slotfase de drie punten bij SC Cambuur door een benutte van penalty van Daniël Breedijk. Scheidsrechter Christian Mulder legde de wedstrijd tijdelijk stil toen supporters van de thuisploeg voorwerpen op het veld gooiden bij het nemen van de strafschop.

In het achtste duel van vrijdagavond won Jong AZ dankzij een hattrick van Tijani Reijnders met 1-3 bij Helmond Sport.

