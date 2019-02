De wedstrijd van vrijdag tussen VVV-Venlo en Heracles Almelo is vrijdag tijdelijk stilgelegd vanwege een zware knieblessure van verdediger Jerold Promes van de thuisclub.

Promes verdraaide na vijf minuten spelen zijn knie toen hij na een duel met Joey Konings ter hoogte van de zijlijn de bal weg wilde schieten en bleef vervolgens minutenlang roerloos op de grond liggen.

Scheidsrechter Erwin Blank besloot uiteindelijk om beide teams naar de kleedkamers te sturen, omdat de spelers kou vatten en Promes zodoende in alle rust kon worden geholpen door het toegestroomde ambulancepersoneel.

"Het was verstandig om naar binnen te gaan. Het is een vervelend begin van de wedstrijd. Ik hoop dat de jongen in goede handen is. Het zag er ernstig uit. Het lijkt te gaan om een knieblessure", zei Blank voor de camera van FOX Sports.

De wedstrijd werd na een onderbreking van ongeveer twintig minuten bij een stand van 0-0 weer hervat. Heracles won uiteindelijk met 0-1 door een benutte strafschop in de slotfase van Mohammed Osman.

Promes ongeveer vijftien minuten behandeld op veld

Promes werd ongeveer vijftien minuten op het veld behandeld en daarna op een brancard gehesen. Hij werd onder luid applaus van het publiek naar het ziekenhuis gebracht.

"Jerold lijkt iets aan zijn knieschijf te hebben. Ik weet niet of hij ook iets aan zijn kruisbanden mankeert. Er moet gewacht worden op de ambulance", vertelde technisch directeur Stan Valckx van VVV tegenover eveneens FOX Sports.

Blank gaf overigens een gele kaart aan Konings omdat hij in de veronderstelling was dat de aanvaller van Heracles een overtreding had begaan op Promes, maar uit de herhaling bleek dat daar totaal geen sprake van was.

"Ik zag dat hij iets te laat was. Ik heb de beelden nog niet terug kunnen kijken, maar de kaart blijft staan. De VAR kan alleen ingrijpen bij doelpunten, strafschoppen of persoonsverwisseling. Zo is het protocol. Dat heb ik niet bedacht. We moeten ook niet alles willen corrigeren."

Promes heeft dit seizoen een vaste basisplaats bij VVV. De 34-jarige routinier en oud-speler van Telstar, Sparta Rotterdam en RKC Waalwijk kwam tot dusver in 21 competitiewedstrijden in actie en ontving daarin vier gele kaarten.

