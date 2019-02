Liverpool-manager Jürgen Klopp denkt dat Ole Gunnar Solskjaer ook volgend seizoen de manager is van Manchester United. De Duitser vindt dat de Noor zichzelf de afgelopen maanden voldoende heeft bewezen bij de 'Red Devils'.

"Hij heeft de kwaliteiten. Hij verdient de baan. 100 procent", zei Klopp vrijdag op zijn persconferentie voorafgaand aan de topper van zondag tussen beide clubs op Old Trafford.

Solskjaer nam in december de taken over van de ontslagen José Mourinho. Hij liet United gelijk beter voetballen en won liefst elf van de dertien officiële wedstrijden waarvan hij aan het roer stond.

"Kun jij je voorstellen dat zij nu zeggen dat er een andere manager gaat komen? Dan zal hij een wedstrijd verliezen en dat is niet mogelijk", aldus Klopp met een knipoog op zijn perspraatje.

"Hij heeft nu de leiding en is er geen enkele twijfel dat dat volgend seizoen ook het geval is. Dat lijkt me wel duidelijk. Maar goed, de leiding van United moet daarover beslissen."

Ole Gunnar Solskjaer. (Foto: Proshots)

'Ik wil hier niet vertrekken'

Solskjaer heeft bij United een contract tot komende zomer. Hij keert dan zoals het er momenteel voorstaat terug naar Molde FK, maar gaf al meerdere malen te kennen dat hij openstaat voor een langer verblijf in Engeland.

"Ik wil hier niet vertrekken. Ik heb de beschikking over een geweldige groep spelers en er hangt een goede sfeer. Maar ik richt me alleen op de volgende wedstrijd. Zolang ik hier ben, ga ik er alles aan doen om mijn werk zo goed mogelijk te doen", vertelde hij.

De directie laat zich tot op heden niet uit over de situatie, maar volgens verschillende Engelse media zou algemeen directeur Ed Woodward Solskjaer inmiddels in een privéontmoeting hebben laten weten dat hij mag blijven.

United is onder Solskjaer van de zesde naar de vierde plaats op de ranglijst van de Premier League geklommen. Die plek geeft aan het einde van het seizoen recht op een ticket voor de groepsfase van de Champions League.

Liverpool maakt volop kans op de eerste landstitel sinds 1990. De 'Reds' gaan samen met titelverdediger Manchester City aan kop en hebben bovendien nog een wedstrijd tegoed.

