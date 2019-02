Mark van Bommel gaat ondanks de mindere resultaten na de winterstop niet veel veranderen aan de opstelling van PSV. De trainer wil zijn spelers vooral houvast bieden voor de topper van zondag tegen Feyenoord.

"We gaan door zoals we het seizoen begonnen zijn", zei Van Bommel vrijdag op een persconferentie. "Onafhankelijk van resultaten moet je dat altijd doen. Je moet niet het systeem omgooien of een paar spelers ernaast zetten, je moet je spelers houvast bieden."

Van Bommel maakt zich weinig zorgen na de moeizame serie van de laatste weken. "Zelfs het weer heeft invloed, dat klinkt misschien gek, maar het is wel zo", zei de trainer. "Uit tegen FC Utrecht regende het pijpenstelen. Dat is net zo'n wedstrijd waarin we misschien niet op achterstand komen als het goed weer is."

PSV speelde in vijf wedstrijden na de winterstop driemaal gelijk, maar doordat concurrent Ajax in 2019 nog minder presteerde, is de voorsprong van de koploper wel opgelopen van twee naar vier punten.

Voor de winterstop presteerden beide titelkandidaten beduidend beter. PSV won liest zestien van de zeventien duels en verloor alleen van Feyenoord.

'Feyenoord kan heel goed of heel slecht zijn'

Ook Feyenoord is slecht uit de winterstop gekomen, maar de trainer van PSV blijft op zijn hoede. "Zij hebben de ene keer succes en daarna weer mindere wedstrijd. Juist daarom zijn ze zo gevaarlijk", aldus Van Bommel. "Ze kunnen heel goed zijn, of heel slecht."

De trainer weet niet goed wat hij van Feyenoord op tactisch gebied kan verwachten zondag. "Ik zou niet weten of ze hoog druk gaan zetten of niet tegen ons. Dat maakt ook niet uit, wij doen toch altijd hetzelfde."

Van Bommel gelooft niet dat de Rotterdammers met hun gedachten al bij de bekerwedstrijd van woensdag tegen Ajax zijn. "Ze zitten met hun hoofd bij ons", zei hij resoluut.

"Wij hebben eerder dit seizoen ook dubbele wedstrijden gehad, daar kun je je makkelijk voor opladen. Feyenoord is goed genoeg om drie wedstrijden in acht dagen te spelen."

PSV-Feyenoord begint zondag om 14.30 uur en staat onder leiding van Dennis Higler.

Bekijk de stand en het programma in de Eredivisie