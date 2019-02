Feyenoord heeft nog een aantal vraagtekens in de selectie voor de topper van zondag tegen PSV. Trainer Giovanni van Bronckhorst wilde vrijdag niet zeggen om welke spelers het precies gaat.

"Van een aantal spelers weten we op dit moment nog niet of ze zondag kunnen spelen", zei Van Bronckhorst vrijdag op een persconferentie, zonder namen te noemen.

De Rotterdammers kunnen in Eindhoven in elk geval niet beschikken over Yassin Ayoub, Eric Botteghin en Justin Bijlow. Na een kleine blessure heeft Ridgeciano Haps deze week weer volledig meegetraind.

In de Eredivisie heeft Feyenoord een riante achterstand op koploper PSV en Ajax en strijdt het met AZ om de derde plaats. De TOTO KNVB-beker is de enige prijs die de Rotterdammers nog kunnen winnen. Woensdag staat in De Kuip de halve finale tegen Ajax op het programma.

Beeld uit Feyenoord-PSV (2-1) van december vorig jaar. (Foto: ProShots)

Van Bronckhorst benadrukt dat Feyenoord goed speelt in toppers

Sinds de winterstop verloor Feyenoord liefst drie van de vijf competitieduels, allemaal op vreemde bodem. Afgelopen zondag tegen Groningen (1-0) speelden de Rotterdammers volgens Van Bronckhorst het slechtste duel in de vier seizoenen dat hij hoofdtrainer is.

"Te veel spelers waren niet in vorm", zegt de coach een kleine week later. "Zondag moeten we een andere wedstrijd spelen en dat kan, dat hebben we al eerder laten zien."

Van Bronckhorst benadrukte dat zijn wisselvallige ploeg in de toppers "meestal wel goed" speelde. Zijn ploeg won thuis met 2-1 van PSV en met 6-2 van Ajax. De uitwedstrijd tegen Ajax ging na een vroege rode kaart met 3-0 verloren.

"PSV gaat natuurlijk vol voor het kampioenschap. Zij móéten en daar kunnen wij van profiteren", zei de 44-jarige coach. "Zij zullen ruimtes moeten laten, zo was dat in onze thuiswedstrijd ook."

PSV-Feyenoord staat zondag onder leiding van Dennis Higler en begint om 14.30 uur.

