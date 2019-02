Trainer Erik ten Hag vindt het een goede zaak dat de KNVB heeft besloten om de competitiewedstrijd tussen Ajax en PEC Zwolle te verplaatsen. PSV-coach Mark van Bommel laakt juist de werkwijze van de voetbalbond en PEC hoopt dat de beslissing zo snel mogelijk wordt teruggedraaid.

Het treffen tussen Ajax en PEC in de Johan Cruijff ArenA stond gepland voor zaterdag 2 maart, maar is deze week officieel verschoven naar woensdag 13 maart. De Amsterdammers kunnen zich daardoor optimaal voorbereiden op het Champions League-duel met Real Madrid van 5 maart.

Koploper PSV ziet het besluit van de KNVB als competitievervalsing. Ook bij PEC Zwolle heerst onbegrip - de 'Blauwvingers' moeten nu drie duels in acht dagen spelen - maar Ten Hag denkt dat de KNVB de enige juiste keuze heeft gemaakt.

"Het is in het belang van het Nederlands voetbal", benadrukte de Ajax-coach vrijdag op zijn persconferentie in aanloop naar het uitduel met ADO Den Haag van zondag. "Het gaat erom dat we punten kunnen pakken (voor de UEFA-coëfficiëntenlijst, red.) en die hebben we in het Nederlands voetbal hard nodig. We hebben nu meer rust in aanloop naar het duel met Real, dus ik ben er blij mee."

Van Bommel liet zich vrijdag op zijn persconferentie eveneens uit over de verplaatste wedstrijd. "Het is een goed initiatief, maar niet op deze manier. Als je afspraken maakt, moet je die nakomen", vindt de oud-international, die met PSV momenteel een voorsprong van vier punten koestert op naaste belager Ajax.

Erik ten Hag: 'Verplaatsing Ajax-PEC in belang Nederlands voetbal'. (Foto: ANP)

PEC-voorzitter Visser laakt werkwijze KNVB

Voorzitter Adriaan Visser van PEC Zwolle is van mening dat de KNVB bij het verplaatsen van de wedstrijd totaal niet heeft gekeken naar de belangen van de Zwollenaren. De huidige nummer dertien van de Eredivisie heeft daarom een brief gestuurd naar de voetbalbond met het verzoek om alles terug te draaien.

"Het besluit lijkt willekeurig genomen en kan grote gevolgen met zich meedragen voor het verdere verloop van de competitie. Na de wedstrijd van aankomend weekend spelen we twee weken geen competitieduel om vervolgens, en in tegenstelling tot onze concurrenten, drie wedstrijden in acht dagen te moeten voetballen", schrijft Visser op de clubsite.

"Voor PEC, dat de beschikking heeft over een selectie die aanmerkelijk kleiner is dan die van Ajax, zorgt de wijziging voor een onverantwoorde verzwaring van de competitie ten opzichte van onze concurrenten die hier geen last van hebben. Een duidelijker voorbeeld van competitievervalsing kan ik me niet bedenken."

Trainer Jaap Stam van PEC sloot zich op zijn persconferentie aan bij de woorden van Visser. "Deze wedstrijd is al een keer verplaatst van de zondag naar de zaterdag om Ajax meer tijd en rust te geven. Later krijgen we dan te horen dat de wedstrijd helemaal verplaatst is. Dat is gebeurd zonder toestemming van PEC, terwijl wij in een andere situatie komen en ineens drie enorm belangrijke wedstrijden in een week moeten afwerken. Dat is belachelijk. Dat komt over als ‘regel het maar, vergaar de punten maar en zie het maar voor elkaar te boksen dat je hier het maximale uithaalt."

"Het wordt een beetje overtrokken. Als je Ajax bent, weet je dat je veel wedstrijden op topniveau speelt. Daar ben je een topclub voor en als topclub heb je ook het budget om daar van tevoren rekening mee te houden in de selectie. Dat soort clubs moet dat gemakkelijk kunnen bolwerken. Die jongens zijn dat gewend en hebben ook de kwaliteiten om drie wedstrijden in een week te spelen. Die club heeft de middelen om dat met een goede en brede selectie te bewerkstelligen."

De KNVB heeft volgens De Stentor het verzoek van PEC afgewezen. Directeur betaald voetbal Eric Gudde zou dat persoonlijk aan de clubleiding hebben medegedeeld. PEC overweegt naar verluidt nog altijd een spoedeisende arbitragezaak aan te spannen, maar wil zich eerst van directie en juristen daar horen of dat zinvol is.

