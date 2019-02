Stefan de Vrij neemt het in de achtste finales van de Europa League met Internazionale op tegen het Eintracht Frankfurt van Jonathan de Guzman en Jetro Willems. De loting in Nyon leverde voor Quincy Promes en Sevilla een tweeluik met Slavia Praag op.

Inter bereikte donderdag de laatste zestien in de Europa League na een 4-0-zege op Rapid Wien, wat na de 0-1-overwinning uit de heenwedstrijd meer dan genoeg was. Eintracht Frankfurt rekende over twee duels af met Shakhtar Donetsk.

Sevilla, dat de Europa League in 2014, 2015 én 2016 won, neemt het voor een plek in de kwartfinales op tegen Slavia Praag. De club van Promes was in de zestiende finales een maatje te groot voor Lazio.

Chelsea en Arsenal kenden een relatief gunstige loting. De 'Blues' nemen het op tegen Dinamo Kiev, afgelopen zomer nog de tegenstander van Ajax in de play-offs van de Champions League. Voor 'The Gunners' wacht een krachtmeting met Stade Rennais.

Red Bull Salzburg tegen Napoli

Het Oostenrijkse Red Bull Salzburg werd gekoppeld aan het Italiaanse Napoli. Oostenrijk strijdt met Nederland om de elfde plaats op de coëfficiëntenlijst van de UEFA. De kampioen in het seizoen 2019/2020 van de nummer twaalf van die lijst krijgt geen direct startbewijs voor de groepsfase van de Champions League maar moet voorrondes spelen.

De andere affiches in de achtste finales van de Europa League zijn Benfica-Dinamo Zagreb, Valencia-FC Krasnodar en Zenit Sint-Petersburg-Villarreal.

Trainers Peter Bosz en Marcel Keizer werden donderdagavond met hun club uitgeschakeld in de zestiende finales van de Europa League. Bosz en Leverkusen hadden aan het 1-1-gelijkspel tegen Krasnodar niet genoeg om door te gaan en Keizer en Sporting CP werden uitgeschakeld door Villarreal.