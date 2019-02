NAC Breda heeft Mikhail Rosheuvel een disciplinaire schorsing opgelegd. De aanvaller moet daardoor de thuiswedstrijd tegen FC Groningen van zaterdag aan zich voorbij laten gaan.

Het is niet precies duidelijk wat tot de schorsing van Rosheuvel heeft geleid. Trainer Mitchell van der Gaag wil alleen kwijt dat de 28-jarige aanvaller zich niet aan de gemaakte afspraken heeft gehouden.

"Het gaat erom dat we er alles aan doen om NAC in de Eredivisie te houden. Voor de mensen die daar niet in mee willen gaan, zijn er gevolgen", verklaarde Van der Gaag vrijdag na de training in gesprek met Omroep Brabant.

"Daarom zit hij deze week niet bij de selectie. Dat is vervelend, met name voor Mikhail zelf, maar dit kunnen we er niet bij hebben. We hebben dit seizoen een aantal afspraken gemaakt met elkaar en die zijn nog steeds heel duidelijk."

Mikhail Rosheuvel kwam dit seizoen al vijf keer tot scoren voor NAC. (Foto: ProShots)

Rosheuvel op één na productiefste speler NAC

De disciplinaire schorsing van Rosheuvel komt NAC slecht uit, want de geboren Amsterdammer is dit seizoen een van de belangrijkste spelers bij de hekkensluiter in de Eredivisie. Rosheuvel kwam in 22 competitieduels vijf keer tot scoren en is daarmee de op één na productiefste speler bij NAC.

Alleen Mitchell te Vrede was dit seizoen doeltreffender dan Rosheuvel (negen treffers), maar de spits miste de laatste vier competitiewedstrijden door een peesblessure. Te Vrede hervatte deze week wel de groepstraining.

De wedstrijd tussen NAC en Groningen begint zaterdag om 20.45 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Kevin Blom. NAC bezet de laatste plaats met zestien punten, twee minder dan nummer zeventien De Graafschap.

