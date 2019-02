Chelsea mag de komende twee transferperiodes geen spelers aantrekken. De 'Blues' worden door de FIFA bestraft voor het overtreden van de regels wat betreft het contracteren van voetballers onder de achttien jaar.

De sanctie van de wereldvoetbalbond houdt in dat Chelsea de komende zomerse transferperiode én in januari 2020 geen aankopen mag doen, met uitzondering van de vrouwen- en zaalvoetbalteams. Het is wel toegestaan voor de Londenaren om spelers te verkopen.

Chelsea is volgens de FIFA in de fout gegaan bij de registratie van 29 minderjarige spelers, onder wie naar verluidt oud-Ajacied Bertrand Traoré. De wereldvoetbalbond deed jarenlang onderzoek naar het handelen van de Premier League-club, die onder meer jeugdspelers voor een te lange periode zou hebben vastgelegd.

Naast het transferverbod legde de FIFA Chelsea een boete op van 600.000 Zwitserse frank (ruim 528.000 euro). De huidige nummer zes van de Premier League heeft laten weten teleurgesteld te zijn in de straf en gaat dan ook in beroep.

Volgens de disciplinaire commissie van de FIFA heeft ook de Engelse voetbalbond fouten gemaakt bij de registratie van jeugdspelers. De FA kreeg een boete van een kleine 450.000 euro en gaat net als Chelsea in beroep.

Bertrand Traoré in zijn tijd als speler van Chelsea. (Foto: ANP)

Ook Barcelona, Real en Atlético al eens bestraft

Het is niet de eerste keer dat een Europese topclub voor een bepaalde periode geen spelers mag aantrekken vanwege gemaakte fouten bij het registreren van jeugdspelers. In Spanje kregen Real Madrid, stadgenoot Atlético (beide in 2016) en FC Barcelona (2014) al eens een transferverbod opgelegd.

De transferban is voor Chelsea een fikse aderlating, want de zesvoudig kampioen van Engeland geeft ieder jaar tientallen miljoenen euro's uit om de selectie te versterken. Zo trok Chelsea afgelopen zomer nog de Spaanse keeper Kepa Arrizabalaga aan voor een recordbedrag van 80 miljoen euro.

Chelsea maakt voorlopig een teleurstellend seizoen door. De ploeg van de geplaagde manager Maurizio Sarri staat op de zesde plek in de Premier League met een achterstand van vijftien punten op koploper Manchester City.

