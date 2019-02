Peter Bosz vindt dat Bayer Leverkusen het donderdagavond niet verdiende om een ronde verder te komen in de Europa League. In de zestiende finales kwam zijn ploeg thuis niet verder dan 1-1 tegen FC Krasnodar, dat dankzij de 0-0 uit het heenduel doorgaat.

"We zijn terecht uitgeschakeld", concludeerde Bosz op de persconferentie na de wedstrijd. "We hebben slecht gespeeld, vooral in de eerste helft."

"Lukas (doelman Hradecky, red.) heeft ons een paar keer gered. We waren niet goed aan de bal en ook zonder bal deden we het slecht."

De trainer, die met Ajax twee jaar geleden nog de finale van de Europa League wist te bereiken, sneuvelde met de Duitse club al in de eerste knock-outronde tegen de huidige nummer twee van de Russische Premier League.

Krasnodar kwam in de 85e minuut op voorsprong via een rake vrije trap van Magomed-Shapi Suleymanov. De gelijkmaker enkele minuten daarna van Charles Aránguiz mocht niet meer baten.

Bosz wil snel leren van gemaakte fouten

"We hebben niet zo gespeeld als de laatste weken in de Bundesliga", vond Bosz, die met Leverkusen ook al werd uitgeschakeld in de DFB-Pokal door FC Heidenheim uit de Tweede Bundesliga. In de competitie presteert de ploeg onder Bosz met vier zeges in vijf duels wel erg sterk.

"Ik probeer altijd te leren van fouten die we maken en vanavond waren dat er veel. Vrijdag zal ik de beelden gaan bekijken en dan ga ik die met de spelers bespreken. We moeten verder, zondag is er weer een wedstrijd. Het moet snel weer beter."

Zondag (aftrap 18.00 uur) gaat Leverkusen op bezoek bij een oude club van Bosz, Borussia Dortmund. De koploper van de Bundesliga heeft 51 punten, Leverkusen staat vijfde met 36 punten.