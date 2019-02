Frank de Boer heeft donderdag (lokale tijd) zijn eerste duel als trainer van Atlanta United verloren. De kampioen van de MLS ging met 3-1 onderuit tegen het Costa Ricaanse Herediano in de achtste finales van de CONCACAF Champions League.

Het was de eerste officiële wedstrijd van De Boer, die eind december in Atlanta werd aangesteld als opvolger van Gerardo Martino. De oud-coach van FC Barcelona ging na het kampioenschap in de MLS aan de slag als bondscoach van Mexico.

De Boer had in Costa Rica een basisplaats ingeruimd voor de pas zeventienjarige linksback George Bello. De tweevoudig Argentijns international Gonzalo 'Pity' Martinez maakte zijn debuut voor Atlanta. De aanvaller kwam voor zo'n 13 miljoen euro over van River Plate.

Al na zeven minuten kwam Herediano op voorsprong via José Ortiz, die na ruim een half uur de assist gaf op Rándall Azofeifa bij de 2-0. De Duitse middenvelder Julian Gressel zorgde nog voor rust voor de aansluitingstreffer, maar na vijf minuten in de tweede helft werd het 3-1 dankzij Óscar Granados.

De return in Atlanta is op 1 maart, drie dagen later begint het nieuwe seizoen in de MLS voor de ploeg van De Boer, die een uitwedstrijd speelt tegen DC United.

Het elftal van Atlanta United dat Frank de Boer het veld in stuurde (Foto: ANP)