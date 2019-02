Peter Bosz is donderdag met Bayer Leverkusen gestrand in de eerste knock-outronde van de Europa League na een 1-1 gelijkspel tegen FC Krasnodar. Oud-Willem II'er Fran Sol hielp Dynamo Kiev (1-0 tegen Olympiakos) naar de achtste finales en ook Chelsea en Internazionale gingen door.

Leverkusen en FC Krasnodar gaven elkaar net als vorige week (0-0) weinig toe. Opnieuw werd er lange tijd niet gescoord, maar in de slotfase schoot Magomed-Shapi Suleymanov raak uit een vrije trap namens de bezoekers.

Enkele minuten later kwam Leverkusen nog terug tot 1-1 dankzij Charles Aránguiz, maar daar bleef het bij in de BayArena.

De 55-jarige Bosz, die pas sinds januari werkzaam is in Leverkusen, kan zich nu vol op de competitie richten. 'Die Werkself' won in de Bundesliga vier keer op rij, staat vijfde en speelt zondag uit tegen koploper Borussia Dortmund.

Bij Dynamo Kiev-Olympiakos was spits Sol de grote man. De Spanjaard, die in de winterstop overkwam van Willem II, schoot na ruim een half uur hard raak en maakte zijn eerste doelpunt in Oekraïense dienst.

Bij 0-0 was Kiev overigens ook zeker van de volgende ronde van de Europa League geweest, want vorige week werd in Griekenland met 2-2 gelijkgespeeld.

Fran Sol viert zijn eerste doelpunt in dienst van Dynamo Kiev. (Foto: ProShots)

Chelsea en Inter simpel verder

Chelsea, dat in de Premier League behoorlijk uit vorm is, was Malmö FF op Stamford Bridge met 3-0 de baas nadat de heenwedstrijd in Zweden al in een 1-2-zege was geëindigd.

Olivier Giroud, Ross Barkley en Callum Hudson-Odoi maakten na rust de goals tegen Malmö, dat in de beginfase nog wel goed partij gaf. Barkley scoorde uit een vrije trap na een overtreding van voormalig FC Twente-verdediger Rasmus Bengtsson, die daarvoor zijn tweede gele kaart en dus rood kreeg.

In Milaan had Inter ook weinig moeite om de eerste knock-outronde te overleven. De Italiaanse topclub, waar Stefan de Vrij op de bank bleef, zette Rapid Wien met 4-0 opzij. Matias Vecino, Andrea Ranocchia, Ivan Perisic en Matteo Politano scoorden.

Benfica speelde in eigen huis met 0-0- gelijk tegen Galatasaray. Dat was ruim voldoende na de 1-2-winst van vorige week tegen de Turkse topclub in Istanboel.

Slavia Praag haalde uit bij KRC Genk (1-4) en Stade Rennes was op vreemde bodem met 1-3 te sterk voor Real Betis, waardoor ook die clubs zeker zijn van de volgende ronde in de Europa League.

Malmö kon ondanks steun van de fanatieke aanhang geen potten breken op Stamford Bridge. (Foto: ProShots)

