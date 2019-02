Coach Marcel Keizer en Sporting CP zijn donderdag uitgeschakeld in de zestiende finales van de Europa League. Een 1-1-gelijkspel bij Villarreal werd de Portugezen fataal. Ook voor de Nederlanders bij Club Brugge viel het doek.

Sporting, met Bas Dost in de spits, verloor vorige week in eigen huis met 0-1 en had dus iets goed te maken in Villarreal. Aanvankelijk zag het er goed uit, want op slag van rust scoorde aanvoerder Bruno Fernandes.

De ploegen stevenden op een verlenging af, maar in de slotfase velde Pablo Fornals het vonnis met de gelijkmaker. Sporting stond toen al met een man minder op het veld, want Jefferson Nascimento had vijf minuten na rust zijn tweede gele kaart gekregen.

Keizer lijkt in zijn eerste seizoen bij Sporting naast een prijs te grijpen, want in de competitie is de achterstand op koploper FC Porto negen punten. In de Portugese beker staat de club bovendien op de rand van uitschakeling.

Voor Club Brugge is het Europese avontuur eveneens voorbij. Basisspelers Stefano Denswil, Ruud Vormer en Soufyan Amrabat beleefden een pijnlijke avond, want Red Bull Salzburg was veel te sterk voor de Belgen: 4-0. Thuis had Brugge nog met 2-1 gewonnen.

De uitslag is slecht nieuws voor Nederland, dat de elfde plaats op de coëfficiëntenlijst van de UEFA kwijtraakt aan Oostenrijk. Die elfde plek betekent rechtstreekse Champions League-deelname voor de kampioen van het seizoen 2019/2020.

De Nederlanders bij Club Brugge beleefden een zeer pijnlijke avond in Salzburg. (Foto: ANP)

Invallers Willems en De Guzman door met Frankfurt

Eintracht Frankfurt zit nog wel in de Europa League. Met Jetro Willems en Jonathan de Guzman als invaller werd Shakhtar Donetsk met 4-1 verslagen. Het heenduel was vorige week in 2-2 geëindigd.

De wedstrijd in Frankfurt was spannender dan de uitslag doet vermoeden, want Shakhtar kwam na rust terug tot 2-1 en kreeg kansen op meer. Frankfurt wankelde, maar liep in de slotfase toch uit. De voormalige FC Utrecht-spits Sébastien Haller scoorde twee keer.

Arsenal schaarde zich zonder moeite onder de laatste zestien. 'The Gunners' hadden uit bij BATE Borisov nog met 1-0 verloren, maar zetten dat thuis recht. Het werd 3-0 door een eigen goal van Zakhar Volkov en treffers van verdedigers Shkodran Mustafi en Sokratis Papastathopoulos.

Ook Napoli (2-0 tegen FC Zürich), Valencia (1-0 tegen Celtic), Zenit Sint-Petersburg (3-1 tegen Fenerbahçe) en Dinamo Zagreb (3-0 tegen Viktoria Plzen) plaatsten zich dankzij een overwinning in eigen stadion voor de achtste finales.

Vanaf 21.00 uur worden nog eens zeven returns gespeeld in de zestiende finales van de Europa League.

Arsenal zette de uitnederlaag tegen BATE Borisov in eigen huis recht. (Foto: ProShots)

Bekijk de uitslagen en het programma in de Europa League