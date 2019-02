Frank de Boer kijkt enorm uit naar zijn officiële debuut als coach van Atlanta United. De MLS-club gaat in de nacht van donderdag op vrijdag op bezoek bij het Costa Ricaanse Herediano in de CONCACAF Champions League.

De Boer heeft een goed gevoel over de wedstrijd in de Noord- en Midden-Amerikaanse variant van de Champions League en hoopt dat zijn voorgevoel wordt bevestigd tijdens de wedstrijd in Costa Rica.

"We hebben een heel goede voorbereiding gehad en we willen nu zien dat de spelers de elementen uit de training in de praktijk gaan brengen", aldus de oud-trainer van Ajax, Internazionale en Crystal Palace.

"Uiteraard kan er nog heel veel beter, maar alle neuzen staan in dezelfde richting. We hebben er heel veel zin in. Het is een nieuw toernooi voor ons, dus we kijken er naar uit om ons seizoen op deze manier te beginnen."

Het is de eerste keer dat het vijf jaar geleden opgerichte Atlanta United, dat sinds 2017 in de MLS speelt, uitkomt op internationaal niveau. Bij het tweeluik met Herediano staat een plek in de kwartfinales van de Champions League op het spel.

'Moeten met alles rekening houden'

De 48-jarige De Boer is zich ervan bewust dat hij met zijn ploeg tegenover een gepassioneerde en gemotiveerde tegenstander staat en dat de staat van het veld in Costa Rica vermoedelijk niet al te best is.

"We moeten rekening houden met alle omstandigheden en ze accepteren. Ik denk dat wij meer kwaliteit hebben, maar daar win je niet altijd mee", zegt de voormalige verdediger.

"Als je niet met dezelfde intensiteit speelt als de tegenstander, wordt het een heel moeilijke avond."

Herediano-Atlanta United begint vrijdag om 4.00 uur Nederlandse tijd. De return in de Verenigde Staten is volgende week vrijdag om 2.00 uur. Drie dagen later staat uit tegen DC United het eerste competitieduel op het programma.