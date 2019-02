Feyenoord krijgt gegarandeerd 25 miljoen euro per jaar als de club vanaf 2023 in het nieuwe stadion speelt. Dat staat in het nieuwe businessplan van het nieuwe stadion dat deze week aan de Rotterdamse gemeenteraad is gestuurd.

In de eerste versie van dat plan zou Feyenoord genoegen moeten nemen met een vaste prestatievergoeding van 17,5 miljoen euro en een variabel deel. Feyenoord-directeur Jan de Jong keerde zich vorig jaar tegen dat plan en eiste 25 miljoen euro per jaar.

De gemeente laat het nieuwe businessplan extern toetsen. Rotterdam wil alleen miljoenen steken in Feyenoord City als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Zo koopt de stad voor 60 miljoen euro de grond voor het nieuwe stadion en geeft dat in erfpacht uit. Ook wordt de stad voor 40 miljoen euro aandeelhouder in het complex. De bouw kost ongeveer 444 miljoen euro en moet in 2020 beginnen.

Het nieuwe stadion maakt deel uit van een grote gebiedsontwikkeling in Rotterdam-Zuid. Er komen scholen, winkels en huizen, kantoren en sportcomplexen. In totaal is die ontwikkeling begroot op 1,5 miljard euro.

Knoop over stadion wordt in november doorgehakt

Het is nog altijd niet geheel duidelijk of het nieuwe stadion er gaat komen, al lijkt de komst van Feyenoord City wel steeds waarschijnlijker.

Directeur De Jong benadrukte vorige maand bij zijn nieuwjaarsspeech dat in november hoe dan ook een besluit wordt genomen. "Dat is niet nieuw en altijd al zo geweest", zei hij bij de bijeenkomst in De Kuip.

De bouw van een nieuwe Kuip in Rotterdam kwam op 21 december al een stap dichterbij toen Feyenoord groen licht gaf om plannen voor de realisatie van het project door te zetten.

Feyenoord City moet in de buurt van het huidige stadion in Rotterdam-Zuid verrijzen. De Kuip werd in 1937 geopend en was sindsdien onafgebroken de thuisbasis van Feyenoord.