Cardiff City-manager Neil Warnock heeft er alle vertrouwen in dat de Welshe club en FC Nantes tot een oplossing komen voor het betalen van de transfersom voor de omgekomen spits Emiliano Sala.

Nantes eist dat Cardiff de 17 miljoen euro voor de Argentijn 'gewoon' overmaakt. De Premier League-club vroeg om uitstel en heeft nu tot 27 februari de tijd om het eerste deel van de som te voldoen.

De zaak wordt al dagen breed uitgemeten in de Britse media, waarbij wordt gesproken over onenigheid tussen Cardiff en Nantes. Warnock gaat ervan uit dat voorzitter Mehmet Dalman alles onder controle heeft.

"Ik ken Dalman zolang ik hier zit en ik ben er zeker van dat de club dit in de komende dagen op de juiste manier zal afhandelen", zei Warnock donderdag op zijn perspraatje.

Volgens de zeventigjarige Engelsman is er niet veel aan de hand en is de relatie tussen beide clubs goed. "Cardiff heeft uitstel aangevraagd en volgens mij is Nantes daarmee akkoord."

'Contract Sala niet volgens regels opgesteld'

Woensdag schreef The Daily Telegraph dat het Cardiff-contract van Sala niet volgens de regels van de Premier League was opgesteld en dat de Premier League-club om die reden onder de betaling uit zou willen komen.

Warnock ontkent dat verhaal en vindt de ophef die nu is ontstaan wat overdreven. Hij erkent dat er in eerste instantie wat onenigheid was over de betaling, maar dat er van ruzie geen sprake meer is.

"Volgens mij zijn bepaalde dingen in eerste instantie niet helemaal gegaan zoals zou moeten, waardoor er ruchtbaarheid aan werd gegeven. Er zijn onnodige verhalen gecreëerd. Dit had tussen de clubs moeten blijven", zei hij.

Sala was vorige maand in een privévliegtuig onderweg naar zijn nieuwe club, maar kwam daar nooit aan. Zijn lichaam werd gevonden in het Kanaal. De piloot David Ibbotson is nog niet gevonden.