De Oranjevrouwen nemen het in de kwalificatiereeks voor het EK 2021 in groep A op tegen Rusland, Turkije, Slovenië, Kosovo en Estland, zo heeft de loting in het Zwitserse Nyon donderdag uitgewezen.

Nederland kent daarmee een relatief gunstige loting. Turkije, Estland en Kosovo deden niet mee aan de kwalificatiecyclus voor het komende WK in Frankrijk, terwijl Rusland en Slovenië zich niet wisten te plaatsen voor het mondiale eindtoernooi.

Aan de kwalificatiereeks voor het EK doen in totaal 47 landen mee, die zijn onderverdeeld in zeven groepen van vijf en twee groepen van zes. Gastland Engeland is vanzelfsprekend al zeker van deelname.

De negen groepswinnaars en de drie beste nummers twee plaatsen zich rechtstreeks voor het EK. De andere zes nummers twee krijgen via de play-offs nog een kans een ticket af te dwingen. Drie van die zes landen mogen uiteindelijk naar het EK.

Oranje titelverdediger in Engeland

De reguliere kwalificatiewedstrijden worden gespeeld tussen 28 augustus 2019 en 22 september 2020. De play-offs worden in oktober volgend jaar afgewerkt.

Oranje is over ruim twee jaar titelverdediger in Engeland. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman won in 2017 het EK in eigen land door Denemarken in de finale met 4-2 te verslaan.

Het was de eerste Europese titel voor de Oranjevrouwen, die zich voor de vierde keer in de historie kunnen plaatsen voor een EK. In 2009 eindigde Nederland als derde en in 2013 was de groepsfase het eindstation.

Het EK 2021 staat van 11 juli tot 1 augustus op het programma in Engeland. De finale wordt gespeeld op Wembley. Komende zomer staat eerst van 7 juni tot en met 7 juli het WK in Frankrijk op het programma.