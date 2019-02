Algemeen directeur Joost de Wit vertrekt per direct bij Vitesse. Hij is na ruim vijf jaar toe aan een nieuwe uitdaging en wordt opgevolgd door Pascal van Wijk.

De Wit was sinds de zomer van 2013 algemeen directeur van Vitesse. De 56-jarige bestuurder, die van 2011 tot 2013 werkzaam was bij RKC Waalwijk, heeft "in goed overleg met de raad van commissarissen" besloten te vertrekken.

"Ik heb de afgelopen vijf jaar een fantastische tijd bij Vitesse gehad", zegt De Wit op de site van Vitesse. "Ik ben er trots op dat ik mijn steentje heb mogen bijdragen. Het was een mooie periode, maar de laatste tijd merkte ik meer en meer dat ik aan een nieuwe uitdaging toe ben. Dan is het beter voor iedereen als je stopt."

Onder het bewind van De Wit won Vitesse voor het eerst in de historie van de club de TOTO KNVB-beker. De Arnhemmers waren in 2017 in de finale met 2-0 te sterk voor AZ. Door de bekerwinst kwam Vitesse in het seizoen 2017/2018 uit in de groepsfase van de Europa League, waar het Europese avontuur ook ophield.

Joost de Wit bij het afscheid van Guram Kashia. (Foto: ProShots)

Opvolger Van Wijk werkt al vijftien jaar bij Vitesse

De Wit wordt opgevolgd door de 48-jarige Van Wijk. De geboren Arnhemmer werkt al ruim vijftien jaar bij Vitesse in diverse functies. Hij fungeerde onlangs nog als manager financiën en bedrijfsvoering.

"Ik ben bijzonder trots op deze benoeming", zegt Van Wijk. "Ik zie de nieuwe functie als een heel mooie uitdaging en stap er met enorm veel energie in."

Vitesse maakt vooralsnog een wisselvallig seizoen door. De ploeg van trainer Leonid Slutsky bezet momenteel de vijfde plek op de ranglijst met 33 punten, zeven minder dan nummer vier AZ en één meer dan FC Utrecht (zesde) en Heracles Almelo (zevende).

