Manchester City heeft de heenwedstrijd tegen Schalke 04 in de achtste finales van de Champions League met de nodige moeite gewonnen. De ploeg van coach Josep Guardiola won dankzij twee treffers in de slotfase met 2-3 in Gelsenkirchen.

Sergio Agüero opende na ruim een kwartier de score voor City, maar nog voor rust boog Nabil Bentaleb de achterstand van Schalke om in een voorsprong door twee strafschoppen te benutten.

Halverwege de tweede helft moesten de Engelsen met tien man verder na een tweede gele kaart voor Nicolás Otamendi. Desondanks bezorgden Leroy Sané en Raheem Sterling hun ploeg in de slotfase de overwinning.

Jeffrey Bruma speelde de hele wedstrijd mee bij Schalke, dat op 12 maart in het Etihad Stadium de return tegen Manchester City speelt.

Manchester City viert de openingstreffer van Sergio Agüero. (Foto: ProShots)

Agüero profiteert van defensief geklungel

City begon sterk aan de wedstrijd en zette Schalke meteen onder druk. Dat resulteerde in de zevende minuut in de eerste kans van de wedstrijd. Uit een ingestudeerde vrije trap kopte Agüero op doel, maar Ralf Fährmann keerde de inzet met een prachtige reflex.

Tien minuten later was het wel raak voor de koploper in de Premier League na geklungel in de verdediging van de thuisploeg. David Silva onderschepte een zwakke uittrap van Fährmann en gaf de bal af aan Agüero, die simpel het doel vond.

Schalke raakte niet van slag door de achterstand en ging vrijwel meteen op zoek naar de gelijkmaker. Zo verdween een schot van voormalig sc Heerenveen-spits Mark Uth maar net naast het doel van Ederson.

Nabil Bentaleb brengt Schalke uit een penalty op gelijke hoogte. (Foto: ProShots)

Schalke buigt achterstand om

Zeven minuten voor rust kregen 'Die Königsblauen' de uitgelezen kans op de gelijkmaker. Nicolás Otamendi maakte hands in het zestienmetergebied, waarna de bal op advies van de VAR op de stip ging. Dat buitenkansje werd feilloos benut door Bentaleb.

Vlak voor rust mocht Schalke opnieuw aanleggen vanaf 11 meter, ditmaal na een overtreding van Fernandinho op Salif Sané. Bentaleb schoot ook deze strafschop eenvoudig binnen.

'The Citizens' maakten ook na rust het spel, maar ze creëerden in de beginfase van de tweede helft nauwelijks kansen. Alleen een afstandsschot van Ilkay Gündogan ging net naast.

Leroy Sané juicht na zijn gelijkmaker in de slotfase. (Foto: ProShots)

Sané en Sterling bezorgen City overwinning

Tot overmaat van ramp moest City ruim twintig minuten voor tijd met tien man verder na een tweede gele kaart voor Otamendi, die een overtreding beging op de net ingevallen Guido Burgstaller. Guardiola greep direct in en bracht Vincent Kompany in het veld voor Silva.

Ondanks de overtalsituatie liet Schalke het initiatief aan de bezoekers en dat werd het elftal van coach Domenico Tedesco in de slotfase fataal.

Vijf minuten voor tijd schoot invaller Sané schitterend raak uit een vrije trap en even later passeerde Sterling Fährmann van dichtbij na een verre uittrap van Ederson.

Bekijk de uitslagen en het programma in de Champions League