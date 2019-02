De KNVB heeft Ajax-PEC Zwolle van zaterdag 2 naar woensdag 13 maart verschoven om de Amsterdamse club de gelegenheid te geven zich optimaal voor te bereiden op het Champions League-duel met Real Madrid van 5 maart. Ajax' concurrent PSV en PEC tekenen bezwaar aan tegen het besluit.

Het nieuwe tijdstip van Ajax-PEC Zwolle, dat nu op een Champions League-avond wordt gespeeld, is 18.30 uur. De aftrap van Excelsior-PSV op 2 maart is vervroegd van 20.45 naar 19.45 uur.

"In het belang van het Nederlandse voetbal hebben we voorafgaand aan dit seizoen met alle clubs afgesproken om zoveel mogelijk rekening te houden met de Europese verplichtingen van de Nederlandse clubs", zegt manager competitiezaken Jan Bluyssen op de site van de KNVB.

"Ajax is dit seizoen nog de enige club die namens het Nederlandse voetbal de punten voor de coëfficiëntenlijst van de UEFA kan binnenhalen, dus daar houden we zoals afgesproken rekening mee. We beseffen dat de aanvangstijd van 18.30 uur op een doordeweekse dag ongunstig is voor de supporters van PEC Zwolle. Maar omdat het een Champions League-avond is, kan het helaas niet anders."

PSV maakt bezwaar tegen besluit

Koploper PSV, die vier punten los staat van Ajax, ziet het besluit van de KNVB als competitievervalsing en heeft bezwaar ingediend. "Het is in deze fase van de competitie onverantwoord om zoiets te doen. Het gaat bovendien tegen gemaakte afspraken tussen de KNVB en de topclubs in", zegt een woordvoerder tegen NU.nl.

"Onlangs hebben alle betrokken partijen nog met elkaar om tafel gezeten om afspraken voor volgend seizoen te maken. Toen is door de heer Bluyssen met geen woord gerept over Ajax-PEC Zwolle."

Ook bij PEC, dat door de verschuiving drie wedstrijden in acht dagen moet spelen, heerst onbegrip. "De KNVB verschuilt zich achter het algemeen belang, maar dat is een eenzijdige invulling daarvan", zegt technisch directeur Gerard Nijkamp tegen het AD.

"Het gaat erom dat de competitie netjes verloopt. Dit raakt alle clubs, van PEC tot Willem II tot Excelsior. We weten dit sinds een dag of tien en zijn daarover sindsdien in gesprek. Dat ze hier nu mee naar buiten komen heeft ons zeer verbaasd."

KNVB verplaatste al eerder wedstrijden

Het is niet de eerste keer dit seizoen dat de KNVB wedstrijden verplaatst met het oog op het Europese programma. Om dezelfde reden werd in oktober in samenspraak met de clubs al geschoven met duels van Ajax en PSV.

Real Madrid-Ajax is de return in de achtste finales van de Champions League. De Amsterdammers staan op 5 maart in Spanje voor de zware opdracht om het 1-2-verlies uit de heenwedstrijd goed te maken.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie