Quincy Promes heeft zich woensdag met Sevilla als eerste club voor de achtste finales van de Europa League geplaatst. De nummer vier van Spanje was in eigen huis met 2-0 te sterk voor Lazio.

Wissam Ben Yedder opende voor rust de score, waarna Pablo Sarabia in de slotfase de eindstand bepaalde namens de Europa League-winnaar van 2006, 2007, 2014, 2015 en 2016.

Oranje-international Promes viel al in de zesde minuut in, want linkervleugelverdediger Sergio Escudero kon niet verder door een blessure.

Beide ploegen eindigden het duel in Estadio Ramón Sánchez Pizjuán met tien man. Na een uur kreeg Sevilla-middenvelder Franco Vázquez zijn tweede gele kaart en in de slotfase werd Adam Marusic van Lazio na een charge bestraft met een directe rode kaart.

De heenwedstrijd in Rome eindigde vorige week al in een 0-1-overwinning voor Sevilla. Ook toen viel Promes in en scoorde Ben Yedder.

Donderdag staan de overige vijftien returns in de zestiende finales van de Europa League op het programma.

