Internazionale heeft woensdag ontkracht dat Mauro Icardo een knieblessure heeft. De Argentijnse spits die in onmin leeft met de clubleiding kon afgelopen weekend niet spelen vanwege de vermeende kwetsuur.

"Vanmorgen heeft Mauro Icardi een MRI-scan ondergaan in het Istituto Clinico Humanitas in Rozzano vanwege de pijn in zijn rechterknie. De scan toont geen significant verschil aan met de scan die aan het begin van het seizoen gemaakt is", schrijft de Italiaanse club op zijn website.

Volgens trainer Luciano Spalletti kan de spits snel weer zijn opwachting maken. "Op basis van de scan is er een herstelprogramma voor hem gemaakt. Daar kan hij nu mee aan de slag", zei de coach woensdag op een persconferentie.

De clubleiding van Inter ligt dit jaar hevig in de clinch met de spits. In januari kreeg Icardi een boete van 100.000 euro, nadat hij te laat terugkeerde van vakantie.

Vorige week werd zijn aanvoerdersband afgenomen, omdat de onderhandelingen over verlenging van zijn tot medio 2021 lopende contract moeizaam verliepen. De 26-jarige aanvaller weigerde daarop om mee te spelen in de Europa League-wedstrijd tegen Rapid Wien (0-1-zege).

Inter-coach Luciano Spalletti. (Foto: ProShots)

Inter wil Icardi niet verkopen aan rivaal Juventus

Fans van Inter bekogelden zaterdag de auto van Icardi's vrouw en zaakwaarnemer Wanda Nara met stenen. Zondag bij de 2-1-overwinning op Sampdoria in de Serie A zat Icardi met de vermeende knieblessure op de tribune.

De clubtopscorer (negen competitietreffers) zou in de belangstelling staan van concurrent Juventus. Inter-voorzitter Steven Zhang liet optekenen dat hij Icardi nooit zal verkopen aan een rivaal in de Serie A.

Volgens Inter-middenvelder Antonio Candreva is Icardi nog altijd welkom in de selectie. "We weten dat hij erg met de situatie in zijn maag zit, net als wij", zei Candreva op de persconferentie voor de return tussen Inter en Rapid.

"Icardi geeft om ons, om de club en de fans. We zullen hem met open armen ontvangen als hij weer 100 procent fit is."

De wedstrijd tussen Inter en Rapid in de zestiende finales van de Europa League begint donderdag om 21.00 uur.

Bekijk het programma in de Europa League