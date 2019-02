Fortuna Sittard heeft de defensie woensdag versterkt met Calvin Mac-Intosch. De 29-jarige verdediger tekende een contract dat hem voor de rest van het seizoen aan de Limburgers bindt.

De transfervrije Mac-Intosch was sinds vorige week al op stage bij Fortuna, dat de rest van het seizoen niet kan beschikken over de geblesseerde verdediger Wessel Dammers. De geboren Amsterdammer maakte sindsdien genoeg indruk om een contract af te dwingen bij de huidige nummer elf van de Eredivisie.

"Calvin is een zeer welkome versterking", zegt technisch manager Sjoerd Ars. "Hij is een fysiek sterke jongen die goed is aan de bal. Daarnaast is hij op een leeftijd waarop je de klappen van de zweep kent. Dat is wat we op dit moment nodig hebben in onze defensie."

Mac-Intosch doorliep een deel van de jeugdopleiding van Ajax, maar brak nooit door bij de Amsterdammers. Na een jaar bij het inmiddels failliete Haarlem vertrok hij in 2014 naar SC Cambuur, waar hij in twee seizoenen 34 Eredivisie-duels speelde.

Na avonturen bij het Engelse Port Vale en Almere City streek Mac-Intosch in de zomer van 2018 neer bij het Noorse Notodden FK. Hij zat sinds het begin van dit jaar zonder club.

Fortuna bezet momenteel de elfde plek in de Eredivisie met 26 punten, slechts twee meer dan nummer zestien FC Emmen. De ploeg van trainer René Eijer neemt het zaterdagavond in eigen huis op tegen sc Heerenveen.

