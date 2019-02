Willem van Hanegem viert woensdag zijn 75e verjaardag. De clubicoon van Feyenoord geldt als een van de beste Nederlandse voetballers aller tijden, boekte succes als trainer en is als analist ook altijd spraakmakend. Zijn leven in een elftal kenmerkende foto's.

Van Hanegem begon zijn carrière bij het Utrechtse Velox en belandde later bij het Rotterdamse Xerxes, waar hij in 1968 op 24-jarige leeftijd een plek in het Nederlands elftal afdwong. (Foto: ANP)

Maar hij werd vooral bekend als speler van Feyenoord. Met die ploeg won Van Hanegem in 1970 als eerste Nederlandse club ooit de Europa Cup I. In de finale in Milaan werd Celtic na verlenging met 2-1 verslagen. (Foto: ANP)

De linksbenige middenvelder speelde over twee periodes tien seizoenen voor Feyenoord. Vanwege zijn bijzondere traptechniek met buitenkant links kreeg hij de bijnaam 'De Kromme'. (Foto: ANP)

Maar Van Hanegem was niet alleen sierlijk. Hij kon ook bikkelhard zijn en ging altijd voorop in de strijd. In 1972 werd hij de eerste speler in de Eredivisie die een gele kaart kreeg. (Foto: ANP)

In 1974 veroverde Oranje met het 'totaalvoetbal' onder bondscoach Rinus Michels de harten van voetballiefhebbers over de hele wereld, maar het team met Johan Cruijff en Van Hanegem verloor in de WK-finale van West-Duitsland. (Foto: ANP)

De Amsterdamse volkszanger André Hazes was in 1983 aanwezig bij het afscheid van volksvoetballer Van Hanegem. (Foto: ANP)

Van Hanegem verruilde het voetbaltenue voor een maatpak en werd trainer van Feyenoord, Al Hilal (Saoedi-Arabië), AZ, Sparta en FC Utrecht. (Foto: ANP)

Feest op de Coolsingel. In 1993 leidde Van Hanegem Feyenoord naar de landstitel. Sindsdien werd de Rotterdamse club nog maar twee keer kampioen. (Foto: ANP)

Als assistent grapte Van Hanegem op een persconferentie bij het EK in 2004 dat hij bondscoach Dick Advocaat neer zou slaan als hij Arjen Robben nog een keer zou wisselen. Advocaat kon er de humor niet van inzien. (Foto: ANP)

Precies vijf jaar geleden, op zijn zeventigste verjaardag, vernoemde Feyenoord een tribune in De Kuip naar zijn clubicoon. (Foto: ANP)

In 2008 had hij zijn laatste officiële functie als trainer van FC Utrecht. Tegenwoordig schittert Van Hanegem alleen nog als analist op tv en op de golfbaan. (Foto: ANP)