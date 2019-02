Oussama Idrissi heeft een interlandloopbaan bij Marokko de voorkeur gegeven boven het Nederlands elftal. De aanvaller van AZ denkt dat er bij de 'Leeuwen van de Atlas' meer kansen voor hem liggen.

De 22-jarige Idrissi werd in november al geselecteerd voor duels van Marokko met Kameroen en Tunesië. Hij speelde nog geen interland voor het Noord-Afrikaanse land en bleef Oranje als optie zien, maar heeft nu toch een knoop doorgehakt.

"Wij respecteren die beslissing", zegt KNVB-directeur Nico-Jan Hoogma woensdag in gesprek met De Telegraaf. "Eerder spraken Art Langeler en Erwin van de Looi als coaches van Jong Oranje met Idrissi over zijn toekomst als Nederlands A-international. Klaarblijkelijk ziet hij meer toekomst bij Marokko."

Idrissi werd geboren in Bergen op Zoom en heeft Marokkaanse ouders. Hij speelde voor Nederlandse jeugdelftallen en kwam in oktober nog uit voor Jong Oranje, maar maakte nog niet genoeg indruk voor een uitnodiging van bondscoach Ronald Koeman voor het Nederlands elftal.

Oussama Idrissi speelde in totaal elf interlands voor Jong Oranje. (Foto: ProShots)

Idrissi treedt in voetsporen Ziyech, Mazraoui en Amrabat

Het is niet de eerste keer dat een Nederlander met Marokkaanse roots Marokko boven Oranje verkiest. In het recente verleden gaven Hakim Ziyech, Noussair Mazraoui (Ajax) en Sofyan Amrabat (Club Brugge) de voorkeur aan Marokko. Met Karim El Ahmadi, Mbark Boussoufa en Nordin Amrabat bevat de Marokkaanse selectie nog drie spelers die in Nederland geboren werden.

Idrissi begon zijn loopbaan in 2015 bij FC Groningen en maakte in januari 2018 de overstap naar AZ. Hij is dit seizoen een vaste waarde in het elftal van trainer John van den Brom en kwam in 28 officiële duels dertien keer tot scoren. Met zes treffers is hij bovendien topscorer in het TOTO KNVB-bekertoernooi.

Zondag gaat Idrissi met AZ op bezoek bij Willem II in de 23e speelronde van de Eredivisie. De Alkmaarders staan op de vierde plek met veertig punten, twee minder dan nummer drie Feyenoord en zeven meer dan nummer vijf Vitesse.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie