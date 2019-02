De Oranjevrouwen moeten het volgende week op de Algarve Cup in Portugal stellen zonder Shanice van de Sanden en Anouk Dekker. De aanvaller van Olympique Lyon en verdediger van Montpellier kampen met een bovenbeenblessure.

Stefanie van der Gragt is er wel weer bij. De verdediger van FC Barcelona stond lange tijd aan de kant vanwege blessureleed.

Van der Gragt maakte in juni tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Slowakije (1-0 winst) haar laatste speelminuten als international.

Daniëlle van de Donk kan eveneens weer in actie komen. De middenvelder van Arsenal ontbrak in januari tijdens de oefenwedstrijd tegen Zuid-Afrika (2-1 winst) vanwege een spierblessure.

Bondscoach Sarina Wiegman laat Ashleigh Weerden debuteren in haar selectie. De negentienjarige aanvaller van FC Twente is dit seizoen een van de revelaties in de Eredivisie.

Nederland eerst tegen Spanje en Polen

Nederland neemt het op de Algarve Cup eerst op tegen Spanje (27 februari, 18.15 uur) en Polen (4 maart, 18.30 uur), waarna op 6 maart de finalewedstrijden om plaats een tot en met twaalf worden afgewerkt in Estádio Municipal da Bela Vista in Parchal.

De Europees kampioen stond vorig jaar in de finale tegenover Zweden, maar die wedstrijd werd toen afgelast vanwege hevige regenval. Daarom werden beide landen tot winnaar uitgeroepen.

De Algarve Cup, het grootste vriendschappelijke toernooi in het vrouwenvoetbal, is de laatste voorbereiding op het WK van komende zomer in Frankrijk.

Nederland stuit daarop in de groepsfase op Nieuw-Zeeland (11 juni, 15.00 uur), Kameroen (15 juni, 15.00 uur) en Canada (20 juni, 18.00 uur).

De 23-koppige selectie van de Oranjevrouwen: Lineth Beerensteyn (Bayern München), Dominique Bloodworth (Arsenal), Merel van Dongen (Real Betis), Daniëlle van de Donk (Arsenal), Kika van Es (Ajax), Sisca Folkertsma (FC Twente), Loes Geurts (Kopparbergs/Göteborg FC), Stefanie van der Gragt (FC Barcelona), Jackie Groenen (1FFC. Frankfurt), Ellen Jansen (Ajax), Renate Jansen (FC Twente), Inessa Kaagman (Everton), Danique Kerkdijk (Bristol City), Lize Kop (Ajax), Desiree van Lunteren (SC Freiburg), Lieke Martens (FC Barcelona), Vivianne Miedema (Arsenal), Aniek Nouwen (PSV), Victoria Pelova (ADO Den Haag), Jill Roord (Bayern München), Sherida Spitse (Valerenga), Sari van Veenendaal (Arsenal) en Ashleigh Weerden (FC Twente).