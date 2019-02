Luc Castaignos lijkt zijn carrière te gaan vervolgen in Zuid-Korea. De aanvaller heeft zijn contract bij Sporting CP laten ontbinden en naar verluidt gaat hij tekenen bij FC Gyeongnam.

Volgens Voetbal International hoeft de 26-jarige Castaignos alleen nog de medische keuring te doorstaan bij FC Gyeongnam, dat vorig seizoen als tweede eindigde in de K-League. Hij gaat voor drie jaar tekenen.

Eerder deze winter tekende met Dave Bulthuis al een andere Nederlander in Zuid-Korea, waar de winterse transfermarkt tot 28 maart maart open is. De verdediger, die overkwam van sc Heerenveen, speelt bij Ulsan Hyundai FC

Castaignos speelde sinds de zomer van 2016 voor Sporting CP, dat hem destijds overnam van het Duitse Eintracht Frankfurt. Hij wist niet te imponeren bij de Portugese topclub en werd vorig seizoen al verhuurd aan Vitesse.

Ook dit seizoen onder trainer Marcel Keizer kon Castaignos niet rekenen op voldoende speeltijd. Hij speelde slechts drie competitiewedstrijden, allemaal als invaller. De voormalig Nederlands jeugdinternational kwam in totaal tot zeventien officiële duels voor Sporting, waarin hij geen enkele keer scoorde.

Contract Castaignos zou komende zomer aflopen

Castaignos begon zijn loopbaan in 2009 bij Feyenoord en dwong in 2011 een transfer naar Internazionale af. Na een seizoen in de Serie A keerde hij in de zomer van 2012 bij FC Twente terug in de Eredivisie.

De spits speelde daar drie jaar en vertrok in 2015 naar Eintracht Frankfurt, waar hij in 22 officiële duels vijf keer scoorde en een transfer naar Sporting afdwong. Zijn contract bij de Portugezen zou komende zomer aflopen.

Met Bas Dost zit er nu nog maar één Nederlander in de selectie van Sporting. De spits is in tegenstelling tot Castaignos wel verzekerd van een basisplaats en kwam in zestien competitieduels liefst veertien keer tot scoren.

Sporting bezet momenteel de vierde plek in de Portugese competitie met een achterstand van negen punten op koploper FC Porto. De ploeg van Keizer speelt donderdag de return tegen Villarreal in de zestiende finales van de Europa League. Het eerste duel eindigde in een 0-1-overwinning voor de Spanjaarden.