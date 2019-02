FC Twente staat na de 0-2-overwinning op Jong PSV liefst acht punten los als koploper in de Keuken Kampioen Divisie, maar Wout Brama wil nog niet denken aan een terugkeer van de Tukkers in de Eredivisie. De 32-jarige middenvelder benadrukt dat de titelstrijd nog niet beslist is.

"Iedereen zegt wel heel makkelijk dat wij het wel even uit zullen voetballen. We staan er op dit moment goed voor, maar er is nog een lange weg te gaan", zei Brama maandagavond na het duel in Eindhoven tegen FOX Sports.

Twente had het een groot deel van de wedstrijd moeilijk met de beloften van PSV, al tekende Aitor Cantalapiedra vroeg in de wedstrijd voor de 0-1. Spits Tom Boere gooide de wedstrijd op slot door een kwartier voor tijd een strafschop te benutten.

De overwinning bij Jong PSV betekende voor Twente al de negende competitiezege op rij. De laatste keer dat de ploeg van trainer Marino Pusic een wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie verloor, was op 30 november tegen Jong Ajax (2-5).

'We geven heel weinig weg'

Aanvoerder Brama denkt dat Twente, dat eind januari in de TOTO KNVB-beker werd uitgeschakeld door Willem II, de juiste formule heeft gevonden om resultaten te boeken. "We spelen compact en dat is ons wapen dit seizoen", vertelde de routinier, die afgelopen zomer terugkeerde in Enschede.

"We geven heel weinig weg en hebben voorin genoeg aanvallende kwaliteiten. Dat is een gouden combinatie. Zo'n reeks van overwinningen is heel lekker natuurlijk en al helemaal als de concurrentie punten laat liggen, maar we zijn er nog niet."

Twente, dat vrijdag al naaste belagers FC Den Bosch (0-0 tegen Jong AZ) en Go Ahead Eagles (4-4 tegen NEC) punten zag morsen, vervolgt de competitie vrijdag met een thuiswedstrijd tegen FC Eindhoven. Dat duel begint om 20.00 uur in de Grolsch Veste.

