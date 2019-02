Maurizio Sarri maakt zich niet druk over zijn positie als manager van Chelsea, ook al moest hij maandag opnieuw een tegenvaller incasseren. Manchester United was in de achtste finales van de FA Cup met 0-2 te sterk voor de bekerhouder.

De uitschakeling in de FA Cup komt boven op de teleurstellende resultaten van Chelsea in de Premier League. De Londenaren staan in de competitie al op vijftien punten achterstand van koploper Manchester City en zouden op dit moment naast een Champions League-ticket grijpen.

"Mijn relatie met de spelers is heel goed en ik denk dat ik nog volledig door hen wordt gesteund, al is dat minder belangrijk dan het boeken van resultaten", zei Sarri maandagavond na de wedstrijd tegen United op Stamford Bridge. "Desondanks maak ik me geen zorgen over mijn toekomst bij deze club."

Chelsea kwam voor eigen publiek na een half uur op achterstand door een treffer van Ander Herrera, waarna Paul Pogba er vlak voor rust ook nog 0-2 van maakte. De teleurgestelde supporters van Chelsea uitten vervolgens hun frustraties door middel van spreekkoren in de richting van Sarri.

Paul Pogba viert zijn treffer voor United, terwijl de Chelsea-spelers treuren. (Foto: ProShots)

'In tweede helft speelden we verwarrend voetbal'

De Italiaanse coach kan wel begrip opbrengen voor de frustraties bij de Chelsea-fans, die om zijn vertrek riepen. "Ik maak me er niet druk om, maar ik kan het wel begrijpen. Zeker gezien de situatie waar we ons op dit moment in bevinden. Het resultaat was niet goed en daardoor liggen we uit de FA Cup."

"In de eerste helft deden we het denk ik wel goed, maar na rust speelden we heel verwarrend voetbal. Wat we nodig hebben, is meer agressie en vastberadenheid in het strafschopgebied. Hopelijk kunnen we snel drie of vier overwinningen op rij boeken, want dat is de enige manier om het goede gevoel terug te krijgen."

Door de uitschakeling in de FA Cup zijn de League Cup en de Europa League normaal gesproken de enige kansen voor Chelsea om een prijs te pakken. De zesvoudig kampioen van Engeland, die donderdag de zestiende finales van de Europa League begon met een 1-2-overwinning bij het Zweedse Malmö FF, speelt zondag de League Cup-finale tegen Manchester City.