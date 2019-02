Koploper Borussia Dortmund heeft maandag in de Bundesliga tegen hekkensluiter FC Nürnberg twee punten verspeeld: 0-0. AS Roma boekte in de Serie A een moeizame thuiszege op Bologna: 2-1.

Dortmund had in Neurenberg het beste van het spel, maar het zat de ploeg niet mee in de afronding. Doelman Christian Mathenia van Nürnberg keepte een ijzersterkte wedstrijd.

Ook leek de ploeg in de eerste helft recht te hebben op een strafschop na een overtreding op Jadon Sancho, maar zowel de scheidsrechter als de VAR zag er niets in.

Door de remise is de voorsprong op nummer twee Bayern München nog maar drie punten. Nürnberg, waar Virgil Misidjan ontbrak, is nog altijd laatste.

Kluivert wint met Roma

Justin Kluivert had bij AS Roma een basisplaats in het thuisduel met Bologna, waar zijn oud-teamgenoot bij Ajax Mitchell Dijks binnen de lijnen stond.

Roma kwam tien minuten na rust op voorsprong, dankzij een rake strafschop van Aleksandar Kolarov. Federico Fazio zorgde daarna voor 2-0, waarna Nicola Sansone het nog even spannend maakte.

Roma komt door de zege op 41 punten, waarmee de ploeg vijfde staat. De achterstand op nummer vier AC Milan is slechts een punt. Bologna staat achttiende.

