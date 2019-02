Peter Bosz is erg tevreden over de manier waarop Bayer Leverkusen zondag de vierde zege op rij in de Bundesliga boekte. 'Die Werkself' versloeg Fortuna Düsseldorf in eigen huis met 2-0.

Leverkusen gaf de nummer twaalf van de competitie geen kans. De ploeg van Bosz had liefst 84 procent balbezit en noteerde in de eerste helft 518 passes, meer dan iedere andere Bundesliga-ploeg dit seizoen.

"Ik ben hartstikke tevreden. We speelden tegen een ploeg die erg georganiseerd is. Het was direct duidelijk dat het niet makkelijk zou worden en dat we geduldig moesten zijn", aldus Bosz over de zege.

"We zijn negentig minuten lang geconcentreerd geweest, hebben goed druk gezet en lieten Düsseldorf geen moment in de wedstrijd komen. De volgende stap in onze ontwikkeling is het beter uitspelen van de kansen, maar over het algemeen ben ik tevreden."

Leverkusen, dat in de laatste vier competitieduels dertien keer scoorde, benutte tegen Düsseldorf zowel vóór als na rust een kans. Kai Havertz opende binnen twintig minuten de score en na ruim een uur bepaalde Leon Bailey de eindstand in de BayArena.

'Ik kijk nooit naar de ranglijst'

Dankzij de overwinning op Düsseldorf is Leverkusen, dat ook in de voorgaande wedstrijden aanvallend speelde, de nieuwe nummer vijf van de Bundesliga. De stand op de ranglijst zegt de 55-jarige Bosz echter niet zo veel.

"Als je wint, is dat uiteraard goed voor het zelfvertrouwen. Het is mooi dat we vijfde staan, maar ik kijk nooit naar de ranglijst. Daar schiet ik niets mee op", aldus de oud-coach van onder meer Ajax en Borussia Dortmund.

"Ik wil alleen naar de volgende wedstrijd kijken, in de Europa League tegen Krasnodar. Dat wordt ook weer niet makkelijk, dus de focus gaat daarop."

Leverkusen treft Krasnodar donderdag om 21.00 uur op eigen veld. Het heenduel in de eerste knock-outronde van de Europa League eindigde in 0-0. Zondag gaat Bosz met zijn ploeg op bezoek bij zijn oude werkgever Dortmund.

