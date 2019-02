Trainer Henk de Jong van De Graafschap was zondag na afloop van de thuisnederlaag tegen FC Utrecht (0-1) teleurgesteld in de arbitrage. Volgens de coach had zijn ploeg in de slotfase recht op een strafschop.

"FC Utrecht kreeg 100 procent terecht een strafschop, maar wij hadden ook 100 procent zeker een 'pingel' moeten hebben", zei De Jong na afloop tegen FOX Sports.

De trainer doelde op de overtreding die verdediger Timo Letschert in de slotfase maakte op invaller Fabian Serrarens. Zowel arbiter Kevin Blom als de videoscheidsrechter zag er geen penalty in, terwijl Letschert duidelijk zichtbaar zijn tegenstander aan het shirt naar beneden trok.

"Ik snap niet waarom de scheidsrechter niet langs de zijlijn de videobeelden zelf heeft bekeken", zei De Jong. "Dit zijn bepalende momenten." Utrecht won het duel op De Vijverberg met 0-1 door een benutte strafschop van Simon Gustafson.

De Jong denkt dat kritiek Advocaat invloed had

De Jong denkt dat de kritiek die FC Utrecht-trainer Dick Advocaat de afgelopen weken had op de VAR van invloed is geweest op de arbitrage. "Mijn fantastische collega van FC Utrecht heeft de afgelopen weken de mond vol gehad over de VAR. Hij is voor zijn kritiek nu beloond. Vasthouden mag volgens mij nog steeds niet."

Advocaat was blij met het optreden van scheidsrechter Blom. "Ik vind het geen strafschop, want de spits zocht het contact bewust op. Hij ging tegen Letschert aan hangen en deed helemaal geen moeite om die bal te krijgen. Hij heeft de strafschop niet gegeven, dus ik vond de scheidsrechter heel goed vandaag", zei Advocaat met een knipoog tegen FOX Sports.

De 71-jarige trainer voelde zich met FC Utrecht de voorbije weken meer dan eens benadeeld door de VAR en liet dat toen ook duidelijk blijken.

Letschert zei ook dat hij het geen penalty vond. "Ik krijg de elleboog van Serrarens in mijn gezicht. Dat is ook niet de bedoeling. Daarna verliest hij de bal en gaat hij liggen. We moeten niet gaan overdrijven. Ik vind het een beetje gezocht van de media om dit er weer uit te pakken."

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie