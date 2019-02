Peter Bosz heeft Bayer Leverkusen naar de vierde competitiezege op rij geleid. De ploeg was zondag thuis tegen Fortuna Düsseldorf (2-0) zeer dominant. Kylian Mbappé schoot Paris Saint-Germain langs Saint-Étienne (0-1).

Leverkusen hield de wedstrijd volledig onder controle en had liefst 84 procent balbezit. Verdediger Jonathan Tah verstuurde liefst 199 succesvolle passes en dat waren er meer dan alle spelers van Düsseldorf samen.

De doelpunten werden gemaakt door de Kai Havertz (18e minuut) en Leon Bailey (66e minuut).

De goede serie van Leverkusen in de Bundesliga werd wel onderbroken door een 2-1-nederlaag in de DFB Pokal tegen FC Heidenheim, dat een niveau lager uitkomt. In de Europa League speelde de equipe van Bosz met 0-0 gelijk op bezoek bij Krasnodar.

Door de zege klimt Leverkusen naar de vijfde plek in de Bundesliga. Toen Bosz eind december aan de slag ging in Leverkusen stond de ploeg nog negende.

Fraaie volley Mbappé

Paris Saint-Germain boekte zijn twintigste zege in 23 competitieduels. Op bezoek bij nummer vijf Saint-Étienne werd het 0-1 dankzij Mbappé.

De spits volleerde in de 73e minuut knap raak na een knappe pass van Dani Alves. Door het ontbreken van de geblesseerde Neymar en Edinson Cavani was Mbappé ook in Saint-Étienne de enige sterspeler in de aanval van PSG.

PSG heeft liefst twaalf punten voorsprong op naast achtervolger Lille, dat bovendien twee wedstrijden meer gespeeld heeft.

De Vrij wint met Inter van Sampdoria

In Italië verstevigde Internazionale de derde plaats met een 2-1-zege op Sampdoria. Stefan de Vrij speelde de hele wedstrijd in Giuseppe Meazza.

Alle doelpunten vielen in een tijdsbestek van vijf minuten. Danilo D'Ambrosio opende de score in de 73e minuut voor Inter, maar drie minuten later tekende Manolo Gabbiadini al voor de gelijkmaker. De winnende treffer kwam in de 78e minuut van Radja Nainggolan.

Icardi speelt opnieuw niet mee

Bij Inter speelde Mauro Icardi opnieuw niet mee. De topscorer moest deze week zijn aanvoerdersband inleveren na moeizame onderhandelingen over zijn contract.

Daarop weigerde hij donderdag te spelen in de Europa League-wedstrijd tegen Rapid Wien. De Argentijn bekeek de wedstrijd tegen Sampdoria vanaf de tribune, officieel wegens een knieblessure.

Een dag eerder werd zijn vrouw en zaakwaarnemer Wanda Nara in de auto met haar kinderen bekogeld met een steen. Icardi zou in de belangstelling van rivaal Juventus staan.

Inter heeft na 24 duels 46 punten en staat daarmee liefst twintig punten achter de nog ongeslagen koploper Juventus.

Napoli niet langs Torino

Napoli raakte verder achterop bij Juventus door thuis met 0-0 gelijk te spelen tegen Torino. De ploeg uit Napels slaagde er niet in om een gat te slaan in de defensie van de middenmoter. In blessuretijd kreeg Napoli-verdediger Allan zijn tweede gele kaart.

Napoli staat tweede in de Serie A met dertien punten achterstand op 'Juve'.

Zeges Anderlecht en Club Brugge

Fred Rutten boekte in België zijn tweede zege als trainer van Anderlecht. Op bezoek bij Royal Antwerp trok de ploeg uit Brussel op de valreep aan het langste eind: 0-1.

Yannick Bolasie maakte in de tweede minuut van de blessuretijd de winnende treffer. Anderlecht blijft ondanks de zege op een teleurstellende zesde plaats. Antwerp is de nummer vier van de Jupiler Pro League.

Eerder op zondag was Club Brugge met 3-1 te sterk voor koploper KRC Genk. Ruud Vormer maakte het derde doelpunt voor de titelverdediger.

Ondanks de nederlaag heeft Genk nog een ruime voorsprong op de ranglijst. De ploeg heeft na 26 duels 57 punten en dat zijn er acht meer dan Brugge.

