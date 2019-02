Joël Veltman speelde zondag tegen NAC Breda (5-0-zege) als invaller zijn eerste officiële wedstrijd voor Ajax in tien maanden. De 27-jarige verdediger, hersteld van een zware knieblessure, genoot met volle teugen van zijn vijftien minuten in de Johan Cruijff ArenA.

"Ik ben er nog lang niet, want na een kwartier was de pijp ook wel leeg", glimlachte Veltman. "Maar ik ben hartstikke blij en dankbaar dat ik weer minuten heb mogen maken."

De negentienvoudig international van het Nederlands elftal scheurde op 17 april 2018 in een thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo (4-1-zege) de voorste kruisband van zijn rechterknie. De afgelopen maanden stonden voor hem daarom in het teken van revalideren.

Veltman keerde half november terug op het trainingsveld en maakte in januari bij het trainingskamp in Florida zijn eerste wedstrijdminuten in een oefenduel met het Braziliaanse Flamengo. Tegen NAC volgde weer een nieuwe stap.

"Een wedstrijd voetballen is toch weer iets heel anders dan trainen. Maar ik heb deze invalbeurten nodig, omdat ik vanwege mijn leeftijd niet meer voor Jong Ajax mag uitkomen", aldus Veltman.

"Ik moet het nu hebben van oefenwedstrijden zoals laatst tegen PEC en invalbeurten zoals vandaag. De wedstrijd tegen NAC was natuurlijk allang gespeeld toen ik erin kwam. Maar het was heerlijk om weer even op het veld te staan."

'Ik moet wachten op mijn kansen'

Tijdens de afwezigheid van Veltman is Noussair Mazraoui uitgegroeid tot de vaste rechtsback van Ajax. Ook het centrum van de defensie staat vrij vast met Daley Blind en Matthijs de Ligt, die de aanvoerdersband heeft overgenomen van Veltman.

"Ik moet gewoon zo doorgaan, keihard trainen wachten op mijn kansen", zei de geboren Noord-Hollander tegen Ajax TV. "Deze vijftien minuten smaken naar meer, maar laten we rustig aan doen. Ik heb een zware blessure gehad en het heeft tijd nodig om weer helemaal 100 procent te zijn."

Mogelijk krijgt Veltman de komende weken meer speeltijd, want Ajax wacht vanaf volgende week zondag een druk programma met vijf wedstrijden in vijftien dagen.

