Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst zag zijn ploeg de afgelopen vier jaar niet zo slecht spelen als zondag tegen FC Groningen. De 1-0-nederlaag was slechts een magere afspiegeling van het spelbeeld.

"Ik denk dat dit wel onze slechtste wedstrijd onder mijn leiding was", zei de trainer die sinds de zomer van 2015 aan het roer staat in Rotterdam. Eerder dit jaar maakte hij bekend dat hij Feyenoord in de zomer gaat verlaten.

"Vanaf minuut één zaten we niet in de wedstrijd, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Het is dat Groningen de score niet wist uit te breiden na de 1-0 en we daardoor hoop konden houden op de gelijkmaker. Maar die was absoluut niet verdiend geweest", zei de coach op de persconferentie na de wedstrijd.

Feyenoord kwam in de 'jacht' op de gelijkmaker na rust slechts tot één doelpoging, een schot van Steven Berghuis dat geblokt werd door een verdediger van FC Groningen.

De thuisploeg noteerde in de hele wedstrijd 21 schoten, Feyenoord kwam niet verder dan vier pogingen. Het enige doelpunt van de wedstrijd was een eigen treffer van Sven van Beek in de 26e minuut.

Van Bronckhorst: 'Ik ben geen wegloper'

FC Groningen zette vanaf de eerste minuut veel druk op de achterhoede van Feyenoord, dat daar nooit een oplossing voor vond. "We maakten de verkeerde keuzes, de manier waarop we onder de druk uit wilden spelen, was helemaal verkeerd", vond Van Bronckhorst.

"We schoten de bal al in de tweede minuut bijna in eigen doel en ook daarna bleven we heel slordig. We probeerden het later opportunistischer door de lange bal te spelen, maar toen verloren we alle duels."

"Dit moeten we ons allemaal kwalijk nemen, en ik misschien wel het meest", zei de 44-jarige coach, die er niet aan denkt om de club voortijdig te verlaten. "Ik ben geen wegloper."

De spelers van Feyenoord druipen af na het laatste fluitsignaal. (Foto: ProShots)

Clasie vond Feyenoord apathisch

Middenvelder Jordy Clasie sprak tegenover FOX Sports van een wanvertoning. "We hebben dit seizoen al heel veel slechte wedstrijden gespeeld, maar dit was echt het dieptepunt."

"Het was gewoon apathisch, dat is een feit", analyseerde Clasie. "Het begint al met de duels, in elk duel werden we vandaag afgetroefd."

De 27-jarige controleur stak de hand ook in eigen boezem. "Ik zit zelf niet in de beste fase op dit moment. Ik doe mijn best, maar het komt er niet elke wedstrijd uit."

"Ik weet dat ik vandaag niet goed heb gespeeld en het hele team was ook niet goed. We werkten niet voor elkaar op het veld. Als wij denken dat we op 80 procent kunnen spelen, gaan we het nog in heel veel wedstrijden moeilijk krijgen."

Het eigen doelpunt van Van Beek. (Foto: ProShots)

Rotterdammers moeten vrezen voor derde plaats

Feyenoord verloor sinds de winterstop alle drie zijn uitwedstrijden, waardoor nummer vier AZ op de ranglijst nog maar twee punten achterstand heeft. "We moeten ons zeker zorgen gaan maken om de derde plek", zei Clasie dan ook.

"In de winterstop dacht iedereen nog dat PSV en Ajax om de titel zouden gaan strijden en dat Feyenoord in niemandsland daarachter zou eindigen. Maar we zullen nog aan de bak moeten."

Volgende week zondag speelt Feyenoord in Eindhoven de topper tegen PSV. "Het wordt een drukke week met drie wedstrijden", aldus Van Bronckhorst. "Na PSV spelen we voor de beker tegen Ajax en daarna thuis tegen Emmen. Het is duidelijk dat we anders op het veld moeten staan dan vandaag."

Bekijk de stand, de uitslagen en het programma in de Eredivisie