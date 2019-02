FC Utrecht heeft zondag de uitwedstrijd tegen De Graafschap met 0-1 gewonnen. Eerder op de dag boekte Excelsior een 2-1-thuiszege op FC Emmen.

Het enige doelpunt op De Vijverberg werd in de 76e minuut gemaakt door Simon Gustafson, die een strafschop benutte en FC Utrecht zo eerste zege van 2019 bezorgde.

Door de nederlaag moet De Graafschap zich voorlopig richten op het ontlopen van rechtstreekse degradatie. De voorsprong op hekkensluiter NAC Breda bedraagt twee punten, terwijl de achterstand op nummer zestien FC Emmen al zes punten is.

FC Utrecht maakt met de zege een einde aan een reeks van vijf competitieduels zonder overwinning. Dankzij de drie punten is de ploeg van trainer Dick Advocaat de nummer zes van de Eredivisie.

Blom en VAR geven geen penalty aan De Graafschap

Het duel in Doetinchem kwam maar moeizaam op gang.De beste kans van de eerste helft was voor Utrecht-spits Michiel Kramer, die na een pass van Sander van de Streek alleen op De Graafschap-doelman Hidde Jurjus af kon. Kramer nam de bal slecht mee, waardoor de hoek erg lastig werd en hij voorlangs schoot.

Ook in de tweede helft waren de hoogtepunten schaars. Utrecht kreeg nog de beste kans, maar aanvaller Gyrano Kerk schoot net als Kramer in kansrijke positie voorlangs.

Een kwartier voor de tijd ging de bal op de penaltystip na een wilde overtreding van Azor Matusiwa op invaller Jean-Christophe Bahebeck. Jurjus koos de goede hoek, maar kon de inzet van Gustafson niet keren: 0-1.

Gustafson benutte daarmee zijn vierde strafschop van het seizoen. Utrecht scoorde uit de laatste 21 strafschoppen die het in de Eredivisie kreeg.

Ook De Graafschap vroeg in de slotfase nog om een penalty nadat Timo Letschert aan het shirt van Fabian Serrarens trok. Scheidsrechter Kevin Blom en de VAR zagen er niets in.

Excelsior wint van Emmen

Excelsior klimt door de 2-1-zege op FC Emmen van de zestiende naar de 'veilige' veertiende plek met 25 punten. FC Emmen staat nu zestiende met 24 punten. Die plaats betekent aan het einde van het seizoen deelname aan de play-offs om promotie/degradatie.

In het eerste uur van het duel in het Van Donge & De Roo Stadion kregen beide ploegen één grote kans, maar een inzet van Emmen-aanvaller Michael de Leeuw werd geblokt en Excelsior-verdediger Lorenzo Burnet punterde naast.

In de 59e minuut ontbrandde het duel volledig. De Leeuw zette de bezoekers uit Drenthe op voorsprong door een voorzet van Caner Cavlan binnen te koppen. Het was voor de oud-speler van FC Groningen zijn eerste Eredivisie-goal sinds 16 april 2016.

Amper drie minuten later was het alweer gelijk. Marcus Edwards werd niet echt aangepakt door de verdediging van Emmen en de Brit schoot de bal van 16 meter in de verre hoek.

Excelsior pakte direct door en kwam in de 65e minuut op 2-1. Invaller Dennis Eckert, die in de winterse transferperiode gehuurd werd van Celta de Vigo, scoorde na een steekpassje van Edwards en dat was genoeg voor de drie punten.

Michael de Leeuw kopte FC Emmen op voorsprong. (Foto: ProShots)

