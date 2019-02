Feyenoord heeft zondag bij FC Groningen de derde uitnederlaag van 2019 geleden. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst ging met 1-0 onderuit in het Hitachi Capital Mobility Stadion door een eigen doelpunt van verdediger Sven van Beek.

De Rotterdammers verloren na de winterstop ook al bij Excelsior (2-1) en PEC Zwolle (3-1). De laatste zege op vreemde bodem van Feyenoord was op 9 december bij FC Emmen (1-4).

Door de nederlaag ziet nummer drie Feyenoord nummer vier AZ naderen tot twee punten. De Alkmaarders wonnen zaterdag met 3-0 van VVV-Venlo. Groningen stijgt door de vierde zege na de winterstop naar de negende plaats in de Eredivisie.

Feyenoord-trainer Van Bronckhorst begon met Nicolai Jörgensen en Robin van Persie aan het duel in Groningen. Sam Larsson moest genoegen nemen met een plek op de bank.

Van Beek maakt zesde eigen doelpunt uit loopbaan

Groningen was in de openingsfase de betere ploeg en kwam in de tweede minuut bijna op voorsprong door een misverstand tussen Feyenoord-verdediger Van Beek en doelman Kenneth Vermeer. De keeper kon de terugspeelbal van Van Beek net voor de doellijn wegwerken.

Nadat Vermeer nog redding kon brengen op een inzet van Ritsu Doan, was de keeper kansloos toen Van Beek een voorzet van Thomas Bruns in de 25e minuut in zijn eigen doel werkte. Het was de zesde eigen treffer uit de loopbaan van Van Beek, waarmee hij het Eredivisie-record van de Braziliaan Marília uit de jaren negentig evenaarde.

De thuisploeg hield ook na de openingstreffer de overhand in het duel. Samir Memisevic en Mimoun Mahi konden vrij uithalen, maar beide schoten gingen over. De Rotterdammers stelden daar weinig tegenover. Alleen Jörgensen kwam tot een kopkans.

In de tweede helft veranderde het spelbeeld nauwelijks. Ajax-huurling Kaj Sierhuis en Doan zorgden voor gevaar namens Groningen, maar konden niet tot scoren komen. Feyenoord kwam nauwelijks in de buurt van het doel van Groningen en kreeg na rust geen enkele kans.

In de slotfase waren Mahi en invaller Illias Bel Hassani nog dicht bij de 2-0, maar beide schoten werden gekeerd door Vermeer.

Het was voor Groningen de eerste zege op Feyenoord in de laatste vijftien onderlinge Eredivisie-duels. Feyenoord vervolgt de competitie zondag met de topper tegen PSV in Eindhoven. Groningen gaat een dag eerder op bezoek bij hekkensluiter NAC Breda.

