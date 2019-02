Ajax-aanvoerder Matthijs de Ligt en trainer Erik ten Hag waren zondag blij met het spel en de uitslag bij het thuisduel met NAC Breda (5-0). De Amsterdammers liepen door de ruime zege twee punten in op koploper PSV.

"Ik heb gisteren wel even gekeken naar de wedstrijd van PSV", doelde De Ligt bij FOX Sports op het 2-2-gelijkspel van de koploper op bezoek bij sc Heerenveen. "We wisten natuurlijk dat zij puntenverlies hadden geleden, maar wij moeten altijd winnen. Maar ook kijkend naar het doelsaldo hebben we vandaag een goede slag geslagen."

Ajax verkleinde de achterstand op PSV naar vier punten. Bovendien hebben de Amsterdammers nu hetzelfde doelsaldo als PSV (+58).

"En we hadden vandaag misschien nog wel meer goals kunnen maken", aldus De Ligt. "In de eerste twintig minuten speelden we heel goed, maar maakten we de kansen niet af. Daarna werden we wat slordig en werd ook NAC gevaarlijk, maar de 1-0 vlak voor rust was top."

Dusan Tadic zette de thuisploeg in de 38e minuut uit een strafschop op voorsprong. Na rust werd het een duidelijke overwinning door goals van Kasper Dolberg, Gervane Kastaneer (eigen doelpunt), Tadic en Hakim Ziyech.

"Het belangrijkste was dat we het vertrouwen en de rust gehouden hebben", stelde De Ligt. "In de rust zeiden we tegen elkaar dat NAC het niet de hele wedstrijd kon volhouden om zo'n muur neer te zetten en dat hebben we in de tweede helft gezien. In fases was het slordig, maar we hebben laten zien dat we graag wilden winnen vandaag."

Ten Hag blij met invaller Dolberg

Ten Hag vond dat Ajax "bij vlagen" een hoog niveau haalde tegen NAC. "Er is niks af te dingen op deze 5-0", zei de trainer. "Vooral na rust hebben we het heel goed gedaan, toen heeft NAC geen kans meer gehad."

De coach greep in de rust in en bracht spits Dolberg in het veld voor middenvelder Lasse Schöne. "Het ontbrak in de eerste helft aan de afronding, dus we hadden een typische spits nodig", aldus Ten Hag, die het duel begon met 'valse spits' Tadic. "Bovendien kregen we zo meer aanvallende impulsen vanuit het middenveld, met Ziyech op '10'. Je zag het effect in de tweede helft."

"We wilden een goede wedstrijd spelen, het publiek vermaken en winnen en ik denk dat dat alle drie gelukt is vandaag."

NAC-trainer Mitchell van der Gaag baalde vooral van het grote verschil tussen de eerste en de tweede helft van zijn ploeg.

"Het verschil was te groot bij ons en vervolgens zag je na rust dat Ajax heel goed kan voetballen. Na de 2-0 ging het heel snel en dat is kwalijk."

