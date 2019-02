Ajax heeft zondag optimaal geprofiteerd van het puntenverlies van PSV een dag eerder bij sc Heerenveen (2-2). De Amsterdammers wonnen met 5-0 van NAC Breda en staan nu op vier punten van de koploper.

Ajax had het in de eerste helft niet makkelijk met hekkensluiter NAC, maar door een rake penalty van Dusan Tadic ging de thuisploeg wel rusten met een 1-0-voorsprong.

In de tweede helft liep de nummer twee van de Eredivisie door goals van invaller Kasper Dolberg, Gervane Kastaneer (eigen doelpunt), Tadic en Hakim Ziyech uit naar een ruime zege.

Ajax had zijn laatste twee wedstrijden verloren. Vorig weekend was Heracles Almelo in de Eredivisie met 1-0 te sterk voor de Amsterdammers en afgelopen woensdag won Real Madrid in de Champions League met 1-2 in de Johan Cruijff ArenA.

Het team van Erik ten Hag heeft nu 53 punten uit 22 wedstrijden en een doelsaldo van +58. PSV, dat in Heerenveen in de laatste minuut van de blessuretijd een punt uit het vuur sleepte, heeft 57 punten en ook een doelsaldo van +58. De koploper speelt aanstaande zondag thuis de topper tegen nummer drie Feyenoord, Ajax gaat dan op bezoek bij ADO Den Haag.

NAC wacht nog steeds op de eerste zege van 2019. De Brabanders blijven op de laatste plaats staan, met twee punten achterstand op nummer zeventien De Graafschap.

NAC krijgt beste kansen voor rust

Ajax begon tegen NAC in dezelfde opstelling als vier dagen eerder tegen Real - dus met Tadic in de spits - maar het spel van de Amsterdammers in de eerste helft was stukken minder dan tegen de Spaanse topclub.

De thuisploeg begon nog wel redelijk en kwam na dertien minuten bijna op 1-0 - Donny van de Beek raakte uit een moeilijke hoek de paal - maar daarna waren de beste kansen voor NAC.

In de 25e minuut zaten Daley Blind en Matthijs de Ligt elkaar in de weg, waarna Kastaneer een levensgrote mogelijkheid kreeg. De eenzame spits van de Brabanders stuitte uit de draai echter van dichtbij op de vuisten van keeper André Onana. Hij kreeg direct daarna ook geen penalty na een duel met Noussair Mazraoui.

Even later nam Pelé van Anholt uit een voorzet met een volley het doel van Onana onder vuur, maar de rechtsback raakte de bovenkant van de lat.

Ajax had bijna 75 procent van het balbezit in de eerste helft, maar was vooral heel slordig. Zeven minuten voor rust werd de ploeg van Ten Hag geholpen door NAC-verdediger Dorian Dervite, die knullig hands maakte bij een vrije trap van Ziyech. Tadic benutte de penalty, die gegeven werd na ingrijpen van de VAR.

Veltman maakt rentree bij Ajax

Ten Hag greep in de rust in door Dolberg in het veld te brengen voor Lasse Schöne en die wissel sorteerde al snel effect. De Deense spits verlengde in de 53e minuut met zijn hak subtiel een voorzet van Ziyech in de lange hoek: 2-0.

Het spel van Ajax was beter in de tweede helft en dat leverde na een uur ook de 3-0 op. Kastaneer verlengde een kopbal van Nicolás Tagliafico in zijn eigen doel.

Acht minuten later maakte Tadic uit een rebound na een schot van Ziyech zijn tweede van de middag en vlak daarna scoorde Ziyech ook zelf. Het afstandsschot van de middenvelder werd wel flink van richting veranderd door NAC-verdediger Erik Palmer-Brown.

Door de 5-0-tussenstand kon Ten Hag in de slotfase Joël Veltman zijn officiële rentree gunnen. De voormalig aanvoerder maakte zijn eerste minuten in Ajax 1 sinds hij op 19 april 2018 de voorste kruisband in zijn rechterknie afscheurde tegen VVV-Venlo.

