Bas Dost was zondag met twee treffers de grote man bij Sporting CP, dat concurrent SC Braga met 3-0 versloeg. In Spanje leden Real Madrid en Sevilla pijnlijke nederlagen.

Dost benutte in de vijftigste minuut een strafschop en zorgde in de 68e minuut met een intikker voor de 3-0. De ploeg van trainer Marcel Keizer was voor rust op voorsprong gekomen door een rake vrije trap van Bruno Fernandes.

Keizer kon het succes goed gebruiken, want van de laatste vijf duels wist Sporting er slechts één te winnen. De ploeg uit Lissabon bezet nog altijd de vierde plaats, de achterstand op Braga bedraagt nog vier punten.

FC Porto is na 22 wedstrijden koploper in Portugal, met negen punten meer dan Sporting. Nummer twee Benfica heeft een duel minder gespeeld en geeft vier punten toe op Porto.

Real Madrid onderuit tegen Girona

Vier dagen na de zege op Ajax in de Champions League ging Real Madrid in eigen huis onderuit tegen Girona (1-2). Real kwam via Casemiro in de eerste helft op voorsprong, waarna Cristhian Stuani en Cristian Portugués de bezoekers voor het eerst de overwinning bezorgden in Estadio Santiago Bernabéu.

Real blijft door de nederlaag de nummer drie in de Primera Division met 45 punten. De ploeg van Santiago Solari staat negen punten achter op koploper FC Barcelona, dat zaterdag met 1-0 van Real Valladolid won. Atlético Madrid is de nummer twee met 47 punten.

Trainer Scolari van Real Madrid koos tegen Girona voor zes andere namen in zijn basisopstelling dan in het Champions League-duel van woensdag met Ajax (1-2). Zo moesten Gareth Bale, Nacho en Dani Carvajal op de bank plaatsnemen.

De Madrilenen waren in de eerste helft de betere ploeg, maar wisten ondanks diverse kansen slechts één keer te scoren. Casemiro kopte in de 25e minuut raak in de linkerhoek. Vlak voor rust leek Marcelo de 2-0 te maken, maar die treffer werd afgekeurd wegens buitenspel.

Ramos krijgt rood in slotfase

Girona miste na een kwartier spelen in de tweede helft een enorme kans op de gelijkmaker. Na een kopbal van Anthony Lozano tikte Real-keeper Thibaut Courtois de bal voor de voeten van Aleix Garcia. De invaller schoot van dichtbij over het bijna lege doel.

Uit een strafschop kwam Girona daarna toch op 1-1. De Uruguayaan Stuani benutte de penalty, die veroorzaakt werd door Sergio Ramos. De verdediger van Real Madrid maakte hands in het strafschopgebied.

Het sterkere Girona kwam via Portugués daarna terecht op voorsprong. Na een redding van Courtois op een schot van Lozano, kopte de spits uit de rebound zijn ploeg op 1-2.

Vlak voor tijd werd Real-aanvoerder Ramos nog van het veld gestuurd. Hij kreeg zijn tweede gele kaart vanwege gevaarlijk spel. Het was voor Ramos zijn twintigste rode kaart in de Primera Division, waarmee hij zijn eigen record uitbreidt.

Sevilla onderuit tegen Villarreal

Later op zondag verzuimde Sevilla om dichter bij Real te komen. De nummer vier van de ranglijst ging hard onderuit op bezoek bij degradatiekandidaat Villarreal: 3-0.

Alvaro, Karl Toko Ekambi en Alfonso Pedraza maakten de doelpunten voor Villarreal, dat door de zege naar de achttiende plek klimt. Bij Sevilla speelde Quincy Promes de volledige wedstrijd mee.

Sevilla heeft 37 punten en daarmee liefst acht punten achterstand op Real. De ploeg lijkt zich te moeten richten op de strijd om de vierde plek met Getafe (36 punten), Alavés (35) en Real Sociedad (34).

