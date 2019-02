De ernst van de blessure die Vitesse-spits Oussama Darfalou zaterdag opliep in het duel met Willem II (3-2) valt mee, zo blijkt uit onderzoek in het ziekenhuis. Sc Heerenveen-middenvelder Stijn Schaars hield geen schade over aan het duel met PSV (2-2).

Vitesse vreesde Darfalou in eerste instantie lang te moeten missen. Hij kwam verkeerd terecht na een duel met een van de verdedigers van Willem II. Het been van de spits klapte op onnatuurlijke wijze dubbel. Hij werd per brancard van het veld gedragen.

De 25-jarige Algerijn leek een zware enkelblessure overgehouden te hebben aan het duel, maar Vitesse meldt zondag dat de eerste onderzoeken daar niet op wijzen.

Darfalou was dit seizoen in 21 Eredivisie-duels voor Vitesse goed voor vijf treffers.

Schaars maakte ongelukkige beweging tegen PSV

Schaars viel tegen PSV na veertig minuten uit na een ongelukkige beweging. Gevreesd werd dat hij opnieuw lang afwezig zou zijn.

De 35-jarige middenvelder miste de gehele eerste seizoenshelft door een dubbele beenbreuk en maakte in januari zijn rentree.

Wanneer Schaars weer kan spelen is nog onduidelijk. De komende tijd zal moeten blijken hoe zijn herstel verder zal verlopen, aldus Heerenveen.

