AZ-coach John van den Brom is vol lof over zijn ploeg na de met 3-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo. De Alkmaarders boekten zaterdagavond hun vijfde competitiezege op rij en zijn nog zonder puntenverlies na de winterstop.

"Het elftal straalt plezier uit. Dat is mooi om vanaf de kant te zien", zei Van den Brom na de overwinning op VVV bij de NOS.

Guus Til opende al na zeven minuten de score voor AZ, waarna Nils Röseler de marge halverwege de eerste helft met een eigen doelpunt verdubbelde.

"Het klinkt gek, maar in de eerste helft speelden we ondanks onze 2-0-voorsprong niet eens zo goed", analyseerde Van den Brom, die tijdens de rust een boodschap meegaf aan zijn spelers.

"Ik zei tegen ze: 'Het is allemaal fantastisch, we spelen goed, jullie stralen plezier uit en gunnen elkaar van alles. Maar we hebben nog niets. We moeten zo doorgaan.'"

De spelers van AZ vieren de 3-0 van Mats Seuntjens. (Foto: Pro Shots)

'De tweede helft was geweldig om te zien'

De 52-jarige trainer genoot wel van de tweede helft. Daarin kreeg de thuisploeg kans op kans, al wist alleen Mats Seuntjens eenmaal het doel te vinden.

"De tweede helft was geweldig om te zien. Echt genieten. Alleen hun keeper was geweldig, die pakte bijna alles", doelde hij op VVV-doelman Lars Unnerstall, die voorkwam dat de nederlaag voor de Limburgers nog groter werd.

Van den Brom was vooral lovend over Seuntjens, die tegen VVV in de punt van de aanval speelde. "Ik heb enorm van hem genoten. Mats doet geniale dingen. Hij weet ook wat we graag willen."

Door de vijfde competitiezege op rij heeft nummer vier AZ nog slechts twee punten achterstand op nummer drie Feyenoord. De Rotterdammers gaan zondag nog wel op bezoek bij FC Groningen.

