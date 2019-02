Daniel Höegh is bijzonder teleurgesteld na het 2-2-gelijkspel van sc Heerenveen tegen PSV. De verdediger zag de Eindhovenaren zaterdagavond diep in blessuretijd op gelijke hoogte komen in het Abe Lenstra Stadion.

"Ik heb hier geen woorden voor. Dit kan toch niet", baalde een zichtbaar geëmotioneerde Höegh na afloop van de wedstrijd bij FOX Sports. "Wij vechten en vechten en uiteindelijk pakken we maar één punt. Dat is niet genoeg. Ik ben teleurgesteld."

Heerenveen begon uitstekend aan de wedstrijd en stond na 25 minuten met 2-0 voor door doelpunten van Mitchell van Bergen en Michel Vlap. Na rust zorgde Gastón Pereiro voor de aansluitingstreffer en in de 95e minuut bezorgde Donyell Malen PSV toch nog een punt.



"Wij speelden fantastisch in de eerste helft", analyseerde Höegh. "In de tweede helft leek het meer op oorlog, maar ik vind dat we hartstikke goed gespeeld hebben. En dan geven we een doelpunt weg in de laatste seconde. Dat is gewoon kut."

De spelers van sc Heerenveen treuren na het gelijkspel tegen PSV. (Foto: Pro Shots)

'Ik ben er echt ziek van'

Coach Jan Olde Riekerink sloot zich aan bij de woorden van de Deen. "Ik heb echt het gevoel dat wij verdienden te winnen. Ik ben er echt ziek van."

Door het gelijkspel bezet Heerenveen de dertiende plaats op de ranglijst. De Friezen hebben slechts twee punten voorsprong op nummer zestien Excelsior, die bovendien zondag nog thuis tegen FC Emmen speelt.

"Er wordt van alles gezegd en geschreven over ons en ik had de jongens vandaag heel graag beloond zien worden", aldus Olde Riekerink. "Natuurlijk hoopten we het vandaag vol te houden, drie punten te pakken en een flinke boost te krijgen."

Donyell Malen zorgt diep in blessuretijd voor de gelijkmaker. (Foto: Pro Shots)

Olde Riekerink ziet elftal groeien

In de eerste vijf competitiewedstrijden na de winterstop speelde Heerenveen vier keer gelijk en verloor de ploeg er één. Desondanks ziet Olde Riekerink lichtpuntjes.

"Dat we wisselvallig zijn dit seizoen, ligt aan ons. Dat we vijftiende staan, ligt aan ons. Maar ik vind wel dat het elftal groeit. Het was prachtig geweest als dat was beloond vandaag. Als je dan in de 93e minuut een bal om de oren krijgt, is dat zuur."

Komende zaterdag vervolgt Heerenveen de competitie met een uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard.

