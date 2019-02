Trainer Mark van Bommel is blij dat PSV op de valreep nog een punt heeft overgehouden aan de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen (2-2). Hij vindt dat zijn ploeg na de 2-0-achterstand karakter heeft getoond.

"Het was zeker niet goed, zeker niet groots, maar wel met karakter", zei Van Bommel na afloop in het Abe Lenstra Stadion voor de camera van FOX Sports.

PSV kende een dramatisch begin. De Eindhovenaren kregen al snel twee doelpunten om de oren (Mitchell van Bergen en Michel Vlap), maar kwamen na rust toch nog langszij dankzij treffers van Gaston Pereiro en Donyell Malen.

"We maakten in de eerste helft een aantal domme fouten. We lieten ons bij de 2-0 wel heel makkelijk uitspelen. Er stonden vier spelers van ons om Vlap heen...", verzuchtte Van Bommel.

"Vanaf dat moment werd er iets anders van ons gevraagd. We moesten iets forceren. Dat kwam het spel niet altijd ten goede. Het liep af en toe wat moeizaam. We hadden bovendien de pech dat Bergwijn de bal zag opstuiteren en de paal raakte."

'Lozano deed niet de dingen die we van hem vragen'

Van Bommel greep in de rust in. Hij haalde de ongelukkig spelende Hirving Lozano, die op scherp stond en bij een gele kaart geschorst was geweest voor de topper van volgende week tegen Feyenoord, naar de kant ten faveure van de jonge Cody Gakpo.

"Lozano deed niet de dingen die we van hem vragen. Je zag dat we met het inbrengen van Gakpo meer grip op de wedstrijd kregen. Dat resulteerde in de 2-2, maar we hebben het onszelf onnodig moeilijk gemaakt."

Het was al de tweede keer op rij dat PSV een 2-0-achterstand ongedaan maakte. De koploper slaagde daar vorige week bij FC Utrecht ook al in dankzij twee treffers van topscorer Luuk de Jong.

"Het gebeurde vorige week ook, maar toen vond ik het minder erg dan vandaag. Utrecht scoorde uit een hoekschop en een counter. Dat kan altijd gebeuren. Vanavond verdedigden we gewoon niet goed genoeg", aldus Van Bommel.

PSV vergrootte door het gelijkspel tegen Heerenveen de voorsprong op naaste achtervolger Ajax tot zeven punten, maar de Amsterdammers komen zondag nog in eigen huis in actie tegen hekkensluiter NAC Breda.