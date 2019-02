AZ heeft zaterdag in de Eredivisie eenvoudig afgerekend met VVV-Venlo. De Alkmaarders wonnen voor eigen publiek met 3-0 en zijn zo nog altijd zonder tegentreffer dit jaar.

Het is bovendien al de vijfde competitiezege op rij na de winterstop voor de ploeg van coach John van den Brom. AZ blijft vierde, maar verkleint de achterstand op nummer drie Feyenoord naar twee punten.

Guus Til opende al na zeven minuten de voorsprong, waarna Calvin Stengs via VVV-verdediger Nils Röseler de stand nog voor rust op 2-0 bracht. Na een uur bepaalde Mats Seuntjens de eindstand op 3-0.

VVV, dat de derde nederlaag na de winterstop leed, zakt door de nederlaag naar plek acht. Het staat in de middenmoot echter erg dicht bij elkaar.

VVV helpt AZ aan doelpunten

AZ werd in het AFAS Stadion flink in het zadel geholpen. VVV-verdediger Tristan Bakker leverde de bal na zes minuten zo in, waarna Til met een schot in de bovenhoek doelman Lars Unnerstall kansloos liet en voor de 1-0 zorgde.

Stengs leek de thuisploeg halverwege de eerste helft op 2-0 te zetten. De vleugelspits werd goed bediend door Oussama Idrissi. Hij schoot de bal via het been van Röseler binnen. De VVV'er kreeg de eigen treffer echter op zijn naam.

Na de 2-0 vond AZ het lang wel goed. Dat bood VVV wat meer ruimte, maar de Venlonaren slaagden er amper in om AZ-doelman Marco Bizot te bedreigen. Een kwartier na rust besliste Seuntjens het duel. Weer was het Idrissi die aan de basis van die treffer stond. Hij stuurde Seuntjens diep, waarna de spits doel trof met een hard schot.

AZ had de voorsprong na de 3-0 nog aardig op kunnen voeren. Fredrik Midtsjö schoot twee keer goed in, maar Unnerstall stond een vierde treffer in de weg. Hij redde ook knap op een poging van Til, waardoor de schade voor VVV beperkt bleef tot drie tegentreffers.

