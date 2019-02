Wout Weghorst is zaterdag opnieuw belangrijk geweest voor VfL Wolfsburg. De aanvaller maakte een doelpunt in de met 3-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen 1. FSV Mainz 05.

Weghorst was in de 70e minuut verantwoordelijk voor de 2-0. Hij mocht een strafschop nemen na tussenkomst van de videoscheidsrechter (VAR) en faalde niet vanaf elf meter.

De international van het Nederlands elftal maakte zodoende alweer zijn negende competitiedoelpunt van het seizoen en zijn derde treffer in drie achtereenvolgende wedstrijden.

Maximilian Arnold (1-0 met een afstandsschot) en Robin Knoche (3-0 na een klutssituatie) namen de overige doelpunten van Wolfsburg voor hun rekening.

Wolfsburg klom door de zege naar de vijfde plaats in de Bundesliga. Die plek geeft aan het einde van het seizoen recht op een ticket voor de groepsfase van de Europa League.

Leipzig verstevigt vierde plaats

RB Leipzig verstevigde de vierde plaats. De ploeg van scheidend trainer Ralf Rangnick was met 1-3 te sterk op bezoek bij laagvlieger VfB Stuttgart.

Yussuf Poulsen (0-1 met een intikker en 1-3 na een rush vanaf eigen helft) en Marcel Sabitzer (1-2 met een vrije trap) verzorgden de doelpunten van Leipzig en Steven Zuber (1-1 met een strafschop) die van Stuttgart.

De degradatiekraker tussen Schalke 04 en SC Freiburg in Gelsenkirchen eindigde onbeslist. Er werd na een verhit gevecht niet gescoord: 0-0.

Zowel Schalke als Freiburg stapte met tien man van het veld. Schalke-middenvelder Suat Serdar ontving in de 42e minuut als eerste een rode kaart en in de 90e minuut was het de beurt aan Freiburg-verdediger Christian Gunter.

Verder won TSG 1899 Hoffenheim in eigen huis eenvoudig met 3-0 van Hannover 96 (doelpunten Joelinton, Ishak Belfodil en Kerem Demirbay) en eindigde Hertha BSC-Werder Bremen in een 1-1-gelijkspel (doelpunten Davie Selke en Claudio Pizarro).

Pizarro mag zich nu de oudste doelpuntenmaker ooit in de Bundesliga noemen. Hij passeert met zijn 40 jaar en 136 dagen Miroslav Votava, die in 1996 ook namens Werder scoorde tegen Stuttgart toen hij vijftien dagen jonger was.

