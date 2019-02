Jaap Stam baalt stevig van zijn eerste nederlaag met PEC Zwolle. De 46-jarige coach zag zijn ploeg vrijdagavond met 1-0 verliezen bij ADO Den Haag.

"We kunnen niet alle wedstrijden winnen, dus we wisten dat die nederlaag een keer zou komen", zei Stam na afloop van de wedstrijd bij FOX Sports. "Maar deze is wel moeilijk te verteren."

De voormalige Oranje-international werd eind december door PEC aangesteld als opvolger van de ontslagen John van 't Schip. Hij won zijn eerste drie competitieduels en speelde vorige week gelijk bij sc Heerenveen (1-1).

"Dit is moeilijk te accepteren", aldus Stam. "Het wil niet zeggen dat wij zo goed speelden, maar we speelden tegen een ploeg die ver inzakt en wacht op de momenten om eruit te komen. Dan moeten we zelf geduldig zijn en het initiatief nemen. Dat lukte zeker niet altijd, hoewel we vooral aan het begin van de wedstrijd een aantal mogelijkheden kregen. Toen hadden we gewoon moeten scoren."

Aan de andere kant slaagde Giovanni Troupée er op slag van rust wel in om het doel te vinden. De verdediger leek de bal ter hoogte van de achterlijn voor te willen geven, maar hij zag zijn poging via de paal in het doel belanden.

'We verdienden het niet om te verliezen'

"Daardoor wisten we dat het na rust lastig ging worden", analyseerde Stam. "Aan het begin van de tweede helft hadden we niet veel controle over de wedstrijd en daarna speelden we de bal vooral rond zonder veel kansen te creëren."

"We hadden meer moeten laten zien, maar we verdienden het ook niet om te verliezen. Vooral ook jammer dat het tegen een concurrent gebeurt, die op ongeveer dezelfde positie staat."

Door de nederlaag blijft PEC Zwolle twaalfde en kan de ploeg later dit weekend gepasseerd worden door FC Groningen, FC Emmen en Heerenveen. ADO heeft twee punten meer dan de Overijsselse formatie en bezet de negende plaats.

