FC Groningen raakt Mimoun Mahi na dit seizoen kwijt aan FC Zürich. De 24-jarige aanvaller tekent een contract tot medio 2022, zo heeft de Zwitserse club vrijdag bevestigd.

Mahi speelt sinds de zomer van 2014 in Groningen, waar hij een aflopend contract heeft. 'De Trots van het Noorden' zal dus geen transfersom ontvangen voor de geboren Hagenaar.

De afgelopen seizoenen groeide Mahi uit tot smaakmaker bij zijn club. De tweevoudig international van Marokko speelde tot dusver 126 officiële duels voor Groningen, waarin hij 36 keer scoorde en negentien assists gaf. Dit seizoen is hij met vijf treffers clubtopscorer.

In oktober 2017 leek een vertrek van Mahi al aanstaande. Hij werd samen met toenmalig ploeggenoot Oussama Idrissi uit de selectie gezet wegens wangedrag. "Voor alle partijen is het het beste als het in de winterstop tot een transfer komt", zei directeur Hans Nijland destijds.

Mahi bleef toch en FC Groningen wilde zijn aflopende contract dit seizoen verlengen, maar dat mislukte. Rond Kerst werden de onderhandelingen afgebroken.

'Mahi in vele opzichten een buitengewone speler'

Voorzitter Ancillo Cenepa van FC Zürich verwacht veel van Mahi. "Het maakt me enorm blij dat het gelukt is om hem naar de club te halen. Hij is in vele opzichten een buitengewone speler", zegt de topman op de site van de Zwitsers.

Zürich werd twaalf keer landskampioen, in 2009 voor het laatst. De club pakte 2,5 jaar geleden voor de negende keer de nationale beker. Momenteel wordt in de Zwitserse competitie de vierde plek bezet achter Young Boys, FC Basel en FC Thun.

Met Groningen is Mahi na een slechte start van het seizoen bezig aan een opmars. De ploeg van coach Danny Buijs is de nummer twaalf van de Eredivisie en speelt zondag thuis tegen Feyenoord (aftrap: 14.30 uur).

