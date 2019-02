Manchester City-manager Josep Guardiola is op zijn hoede voor Newport County. De Spanjaard denkt dat de vierdedivisionist het zijn ploeg zaterdag zeer moeilijk kan maken in de achtste finales van de FA Cup.

"Hun beide aanvallers maken doelpunten, ze zijn geweldig bij standaardsituaties en ingooien, ze gaan vol voor de tweede bal en gebruiken de zijkanten om de bal in het strafschopgebied te gooien en ons dieper te laten verdedigen", zegt Guardiola.

"We gaan vooral in ons eigen strafschopgebied lijden, omdat zij langer en sterker zijn dan wij. Dus op sommige gebieden zijn zij wel degelijk beter dan wij. Dan doet het niveauverschil niet ter zake."

Toch is Manchester City het aan zijn stand verplicht om eenvoudig te winnen van Newport County. 'The Citizens' staan in de Engelse voetbalpiramide namelijk liefst 83 plaatsen hoger (eerste in Premier League om vijftiende in League Two).

"Dit is de FA Cup. We weten wat er vorig seizoen in de achtste finales is gebeurd tegen Wigan Athletic (1-0-nederlaag, red.). Er kan van alles gebeuren en wij nemen deze wedstrijd heel erg serieus", aldus Guardiola.

City zal rekening moeten houden met matig veld

Manchester City zal rekening moeten houden met een matig veld, omdat Newport County zijn onderkomen deelt met twee rugbyclubs (Newport Gwent Dragons en Newport RFC), die er de afgelopen dagen nog speelden.

Guardiola ontkent dat City de omstandigheden bij Newport County de afgelopen dagen heeft nagebootst op de eigen trainingsaccommodatie en weigert dat ook eventueel als een excuus te gebruiken.

"Het is wat het is. We zullen ons aan moeten passen. We accepteren de uitdaging. Eerder dit seizoen was dat ook al het geval bij Tottenham Hotspur. In aanloop naar die confrontatie werden er ook NFL-wedstrijden op Wembley gespeeld."

Manchester City verschijnt tegen Newport County waarschijnlijk niet in de sterkst mogelijke opstelling aan de aftrap. De verwachting is dat een aantal spelers die vorige week in actie kwamen tijdens de monsterzege op Chelsea (6-0) rust krijgen.

"Natuurlijk zal niet iedereen die er tegen Chelsea bij was spelen, maar ik zal een sterk team opstellen. Ik heb helaas te maken met een paar blessures (Vincent Kompany en Benjamin Mendy, red.), maar het overgrote deel van de selectie is gelukkig fit."