Het stoffelijk overschot van Emiliano Sala is vrijdag aangekomen in Argentinië. De 28-jarige Argentijnse aanvaller wordt zaterdag begraven in zijn geboorteplaats Progreso.

Sala raakte op 21 januari vermist, toen het privévliegtuig waarmee hij van Nantes naar Cardiff vloog van de radar verdween. Pas twee weken later, op 4 februari, werd zijn lichaam geborgen uit het wrak.

Afgelopen maandag kwam het nieuws naar buiten dat bij sectie op zijn lichaam is vastgesteld dat Sala niet is verdronken, maar om het leven is gekomen door hoofd- en borstletsel.

Sala had enkele dagen voor het ongeluk een transfer gemaakt van FC Nantes naar Cardiff City. Hij was nog één keer in de Franse havenstad om afscheid te nemen van zijn voormalige ploeggenoten.

De spits was met 17 miljoen euro de duurste aankoop in de clubgeschiedenis van Cardiff, maar hij verongelukte een dag voordat hij zijn eerste training zou afwerken bij zijn nieuwe club.

Lijkkist overgebracht met vlucht van British Airways

De lijkkist van Sala werd vrijdag met een vlucht van British Airways naar de luchthaven van Ezeiza nabij Buenos Aires overgebracht en ging van daaruit richting Progreso, om daar in de ochtend te arriveren.

Sala begon met voetballen in de jeugdopleiding van Club San Martín de Progreso. Hij vertrok in 2010 naar Europa om aan de slag te gaan bij Girondins Bordeaux en maakte in 2015 de overstap naar Nantes.

Bij de begrafenis van Sala zullen onder anderen manager Neil Warnock en directeur Ken Choo van Cardiff City en verdediger Nicolas Pallois en directeur Loic Morin van Nantes aanwezig zijn.

Cardiff en Nantes brachten onlangs al verschillende malen een eerbetoon aan Sala. Zo stond de Welshe club tijdens het thuisduel met Bournemouth (2-0) uitgebreid stil bij het drama en bevroor Nantes het rugnummer 9.